Frit Ravich s'incorpora al Patronat del centre tecnològic Eurecat

Les empreses Frit Ravich, Manusa, PAYMSA i Talentea s’han incorporat al Patronat del centre tecnològic Eurecat, que pretén reforçar així la seva representació empresarial en els àmbits industrial, en la selecció i potenciació del talent i en l’àrea de l’alimentació.

El president d’Eurecat, Daniel Altimiras, assegura que aquestes incorporacions aporten «expertesa i coneixement per a seguir aportant valor al teixit econòmic i industrial, des de micropimes, pimes, empreses i grans corporacions, en el desenvolupament de projectes d’innovació, així com en l’adopció de tecnologies orientades a donar resposta a reptes com la sostenibilitat i la digitalització».

Per part de la gironina Frit Ravich, la companyia familiar fundada l’any 1963 fabricant de patates xips, snacks i fruits secs amb seu a Maçanet de la Selva, tindrà Judith Viader com a representat al Patronat d’Eurecat.