Almenys sis detinguts a l'Alt Empordà d'un grup que robava en cases fent-se passar per policies

Els Mossos d'Esquadra han detingut almenys sis persones entre Figueres i Vilamalla (Alt Empordà) contra un grup especialitzat en robatoris violents en cases fent-se passar per policies. La banda es dedicava especialment a entrar a cases on hi havia droga, simulant que eren agents. A banda de les substàncies, els detinguts també s'emportaven altres objectes.

En total, els Mossos han fet set escorcolls en domicilis de Figueres i Vilamalla, un dels quals al carrer Tarragona de Figueres. Ha estat en aquest carrer on els policies també han requisat un cotxe dels arrestats i l'han portat fins a la comissaria de Figueres, on s'han traslladat també la resta de detinguts.

En el dispositiu, que ha començat a primera hora del matí, hi han participat efectius de la Comissaria General d'Investigació Criminal (DIC), de la Unitat d'Investigació de Figueres, de l'ARRO, de la canina i de seguretat ciutadana. La investigació és conjunta entre la DIC de Girona i de la Unitat d'Investigació de Figueres.