Girona diu «no» a marxar de Montilivi

Encara amb la ressaca de la remuntada de somni contra el Barça (4-2), però pensant amb tot el que vindrà. El Girona va certificar dissabte passat la classificació matemàtica a la Champions en una tarda plena d’emocions a Montilivi, on va acabar sonant l’himne compost per Tony Britten de la màxima competició europea. Després que en les darreres jornades s’hagi obert el meló sobre on s’haurien de disputar els partits europeus, tenint en compte que la normativa de la UEFA prohibeix jugar amb grades supletòries reduint, d’aquesta manera, la capacitat de l’estadi amb prop 9.000 espectadors (uns 7.000 aficionats locals), i sabent que el club està estudiant les solucions possibles amb «el pla B», confirmat per Pere Guardiola, de jugar a Barcelona, molts abonats no van poder evitar, en aquell moment, preguntar-se si de veritat la temporada vinent el podran escoltar des de la seva localitat. Els dies passen, mentre el debat continua obert.

Diari de Girona ha fet una enquesta, que va finalitzar ahir, als seus lectors i el seu posicionament és clar. Els gironins i gironines diuen «no» a marxar de Montilivi per a la Champions amb un 81% dels vots a favor de quedar-se a l’estadi del Girona, malgrat les limitacions que tindrà en compliment de la normativa de la UEFA. En total, han votat 3.960 persones de les quals 2.986 aposten per seguir veient tots els partits a casa i les 704 restants opten pel trasllat a Barcelona en competició europea (suposen un 19% dels vots).

En aquest sentit, Míchel també s’hi va referir ahir en una entrevista al programa ‘El món a RAC1’ de RAC1. El tècnic va insistir que «la Champions s’ha de jugar a Montilivi». «És una llàstima que potser hi haurà gent que no podria entrar a l’estadi, però necessitem jugar i escoltar l’himne de la Champions a casa nostra. El club està fent el possible», va afegir.

Per la seva part, Delfí Geli va ser un dels convidats al programa especial ‘Què T’hi Jugues’ de la Cadena Ser que es va fer en directe ahir des de la botiga oficial del Girona a la Rambla de la Llibertat. El president del club blanc-i-vermell va comentar que «tenim un projecte d’estadi nou, que en el seu moment s’explicarà perquè s’està treballant cap a on ha d’anar, i potser no té sentit fer coses que no serviran ni per quatre dies»: «Montilivi té molts problemes i ens està costant molts diners tenir-lo adaptat per ser de Primera Divisió». «Ho estem valorant tot. No vol dir que mirem més a fora ni més a dins, sinó que com a club hem de tenir sobre la taula les possibilitats que ens donen totes les instal·lacions i hem de prendre la decisió més important perquè a dia d’avui tenim gairebé 10.000 abonats (9.700) i 16.000 socis, dels quals molts d’ells estan en llista d’espera per ser abonats. Hem de decidir amb tranquil·litat, i sobre tots els escenaris que tenim, quina és la millor possibilitat per tothom», va explicar.

Geli va remarcar que «treballem perquè la Champions es jugui a Montilivi»: «És el que ens agradaria i entenem que la gent de Girona vol que la competició es jugui aquí».

La voluntat de la plantilla

Conscients de la importància que té per a l’equip jugar a Montilivi, on aquesta temporada s’hi ha mantingut invicte, exceptuant la única derrota contra el Reial Madrid (0-3), i de la comunió que hi ha amb l’afició, els jugadors tampoc volen sentir parlar de l’opció de moure’s de Girona. «Montilivi és un estadi petit, però té un encant i els futbolistes sentim amb una força especial quan hi juguem», va apuntar Aleix Garcia al programa ‘Gol a Gol’ d’Esport3.

La preferència de la majoria és clara, però serà el club qui tingui l’última paraula.