Els consellers de Junts rebutgen l’opció de sortir del Govern

Junts per Catalunya amenaça de sortir del Govern. Així ho indica la ponència política del congrés del partit. Però de la dita al fet, com diu el refrany, hi ha molt de camí. Alguns dirigents del Govern de Junts s’oposen amb rotunditat a la hipòtesi d’abandonar l’executiu de coalició amb ERC. I el document on s’inclou aquesta opció serà, molt probablement, objecte d’un intens debat en la segona part del conclave, a mitjans de juliol. El text afirma literalment que «Junts plantejarà a les bases la possibilitat de continuar o no al Govern o prendre un altre tipus d’iniciatives adequades a la situació». La resposta d’un membre del Govern és inequívoca: «Sortir del Govern? I ara!». Altres a l’executiu són més prudents, es limiten a recordar que JxCat és un partit amb diverses ànimes i preveuen que la qüestió generarà un gran debat intern en forma d’esmenes.

«Si es vota seguir o no al Govern, guanyarà el sí de manera rotunda», afirma un altre dirigent consultat. Cal recordar, a més, que el mateix document que obre la porta a sortir de l’executiu posa deures al mateix Govern, com que els consellers de Junts preparin polítiques per «reduir la influència de l’Estat a Catalunya». És complicat encarregar això als càrrecs del partit si alhora aquests abandonen el Govern. En canvi, la possibilitat de no compartir executiu amb ERC no és un debat nou a Junts, ja que durant les negociacions amb els republicans per a la investidura de Pere Aragonès no hi van faltar els que van apostar clarament per votar a favor però quedar fora del Govern. Una hipòtesi que va estar damunt la taula fins que Aragonès va negociar directament amb el llavors secretari general, Jordi Sànchez, i van aconseguir un pacte d’estabilitat i de Govern. En la nova cúpula del partit hi ha ara dirigents que s’encarreguen de recordar que l’objectiu del partit no és ser al Govern, sinó arribar a la independència.

La mateixa presidenta de la formació i del Parlament, Laura Borràs, va reclamar «més ambició» sobiranista a l’executiu al congrés d’Argelers. I l’exconseller Toni Comín, molt vehement, va exigir que el Govern, «d’una vegada», es dediqui a acostar Catalunya a la independència. En canvi, Jordi Turull va defensar la gestió del Govern.

La possibilitat, en condicional

Abans de la possibilitat de sotmetre a votació la continuïtat de Junts al Govern, s’haurà de conèixer el resultat de l’auditoria que ha encarregat el partit sobre els compromisos de l’executiu. Aquesta es fa en paral·lel al balanç del Govern del primer any de gestió, que detecta el compliment del 33,88% dels seus objectius. Una prova que tot està en dubte és que el text de la ponència conclou: «Respecte a l’acord de Govern, el seu compliment serà avaluat i en cas que calgui prendre mesures sobre això, la decisió serà sotmesa als afiliats». Una expressió molt més suau i posada en condicional.