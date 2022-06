L’executiu treu a concurs el 061 tot i la promesa d’internalitzar-lo

La internalització del telèfon 061 Salut Respon va ser una de les promeses amb què el Govern va intentar desencallar l’aprovació dels pressupostos del 2022. Primer hi va recórrer per persuadir la CUP i, després del veto anticapitalista, va mantenir la promesa intacta amb els comuns, que van certificar el seu suport al projecte i van salvar els comptes. Tot i això, més de sis mesos després que les xifres entressin en vigor, la integració del servei no s’ha donat encara, la plantilla no sap res sobre aquestes gestions i l’executiu preveu una nova licitació per quan venci l’actual, dimarts 5 de juliol.

De cara al nou contracte, el Departament de Salut té reservats fins a 95,5 milions d’euros per a quatre possibles anys més de gestió externalitzada (dos com a ordinaris i dos més com a prorrogables), segons consta en les previsions de contractació pública de la Generalitat.