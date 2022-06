Decreten presó per a un instructor dels Mossos per ferir una alumna

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de cinc mesos de presó per a un instructor dels Mossos d’Esquadra que no va extreure les bales de l’arma amb què ensenyava el seu maneig, el febrer del 2009, quan una de les alumnes va resultar ferida a la cuixa , el que va provocar lesions greus amb pèrdua important de funcionalitat. La sentència de l’Audiència de Barcelona el va condemnar per un delicte de lesions per imprudència greu amb l’atenuant de dilacions indegudes, ja que «l’acusat va incomplir la seva obligació d’adonar-se que el carregador estava posat i va tornar a córrer la corredissa, de manera que l’arma va quedar preparada per disparar, va apuntar endavant, va pressionar el disparador i, pel retrocés de l’arma, el projectil va impactar a la cuixa» d’una de les alumnes. El tribunal rebutja el recurs de la defensa que al·legava que la imprudència era menys greu utilitzant diferents arguments.