Cinc magistrats del Suprem veuen «violent» el missatge de Tamara Carrasco als CDR

Cinc magistrats de la Sala Segona del Tribunal Suprem, entre ells el seu president, Manuel Marchena, eren partidaris de la condemna de Tamara Carrasco, a qui es va acusar de coordinar els Comitès de Defensa de la República (CDR) per difondre un missatge de whatsapp amb les activitats de protesta previstes el 2018. Segons el parer dels discrepants, «no es pot ignorar» el «signe incitador, el contingut coactiu, intimidatori i violent» que presentava l’àudio, «per més que, segons els altres, es negui la violència i la incitació», referint-se als altres 11 magistrats que componien el ple i que van avalar l’absolució, decisió avançada el 31 de maig.

Carrasco va ser detinguda l’abril del 2018 sota l’acusació de coordinar els CDR per haver difós un missatge a whatsapp en què informava de tots els talls de trànsit i altres activitats previstes abans de la celebració de l’anomenada «vaga de país» prevista per donar suport als líders independentistes fugits o que van acabar sent condemnats per la seva participació en el procés. L’Audiència Nacional li va imposar com a mesura la prohibició d’abandonar el seu municipi durant un any abans de remetre el cas al Jutjat Penal número 25 de Barcelona, ​​que la va absoldre.