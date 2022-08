Els maltractadors d’animals no podran tenir la custòdia dels seus fills en cas de separació

El Departament de Justícia ha enllestit una modificació del Codi Civil de Catalunya que preveu que els maltractadors d’animals no puguin tenir la guarda dels seus fills menors en cas de separació i viceversa. Igualment, el nou codi preveu que l’animal de companyia no s’atribuirà directament al propietari real sinó al membre de la parella que hi tingui un vincle emocional més estret. Una altra novetat de l’avantprojecte, al qual va tenir accés l’ACN, és que propietaris o cuidadors d’animals de companyia podran posar al testament qui volen que se’n faci càrrec quan ells morin. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va destacar que volen equiparar el Codi Civil als més moderns de l’entorn per protegir els animals del que passa a les famílies.

L’actual Codi Civil català reconeix que els animals no es poden considerar béns materials o coses, sinó que s’han de considerar éssers vius amb sensibilitat física i psíquica, tenen el seu estatus jurídic i estan sotmesos a una protecció especial. «Ens agrada parlar de drets dels animals, necessitats afectives, psíquiques i emocionals», va afirmar en declaracions a l’ACN la consellera Ciuró, que destaca: «l el que passa a les famílies els afecta».

Tenint en compte que la majoria de disputes sobre la tinença d’animals de companyia sorgeixen quan hi ha separacions de parella, per primer cop es fixen criteris per resoldre aquests conflictes sobre la titularitat o tinença dels animals. S’haurà de tenir en compte el seu benestar i altres aspectes com la persona o persones que hi tenen un vincle emocional més estret. Per tant, en cas de separació o divorci, l’animal no s’atribuirà necessàriament a qui realment en sigui el propietari.

Quan hi hagi una separació o divorci, en el conveni regulador el jutge establirà qui es queda amb l’animal, com es reparteix el temps de convivència amb ell, qui es fa càrrec de la seva cura i com es reparteixen les càrregues, com la pensió alimentària o les despeses mèdiques.

Una de les novetats més rellevants és que per primer cop s’estableix una possible connexió entre el maltractament als animals i la violència de gènere o familiar perquè el Codi Civil considera que qui maltracta els animals també ho podria fer a la família, parella o fills. «Qui maltracta un animal és candidat a maltractar. Una persona maltractadora maltracta animals, maltracta dones, maltracta fills», va advertir la consellera.

Així, el jutge no podrà atribuir la guarda dels menors al progenitor contra el qual s’hagi dictat sentència ferma per delictes contra els animals.