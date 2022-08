Giró veu el Midcat com una «solució parcial extremadament complexa»

El conseller d’Economia, Jaume Giró, creu que la construcció del Midcat és «una solució parcial i a mitjà termini extremadament complexa» que no serà «ni fàcil ni ràpida» perquè dependrà de les ajudes de la Unió Europea i del vistiplau de França. En declaracions al Telenotícies cap de setmana de TV3, el conseller ha explicat que el Govern li dona suport, però ha recordat que tindrà una capacitat limitada respecte al consum europeu, ja que enviaria 8 BCM (milions de metres cúbics) anuals quan el consum del Vell Continent ronda els 489 BCM. A parer seu, caldria que la UE considerés el Midcat com a projecte estratègic prioritari per tirar endavant, cosa que no veu clara perquè França produeix el 70% de la seva electricitat amb les nuclears.

Giró ha assegurat que si es construeix i entra en operació la connexió gasística entre Portugal, Espanya i França per portar el gas algerià al Nord d’Europa «serà magnífic». Amb tot, ha fet una crida a «tocar de peus de terra» tot recordant que aquest projecte és extremadament complex. «França hauria d’adaptar completament la seva infraestructura de canalitzacions per poder transportar aquest gas», ha explicat tot recordant que el país veí gairebé no utilitza el gas per generar electricitat. «Sens dubte és un projecte positiu», ha afirmat tot afegint que «la seva limitació de capacitat» serà un entrebanc a l’hora de rebre «totes les aprovacions necessàries de la UE perquè això sigui una realitat aviat». «Penso que no és realista ni responsable dir que en 8 o 9 mesos estaria acabat el tram», ha conclòs tot assegurant que en aquest termini ni tan sols s’haurà acabat el tram de la península.