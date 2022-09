PSOE i ERC pacten crear una altra comissió sobre l’Operació Catalunya

El Congrés tornarà a investigar en una comissió el suposat ús il·lícit que el PP va fer del Ministeri d’Interior per actuar contra dirigents independentistes. La majoria de la cambra tornarà a analitzar l’anomenada policia patriòtica després que, al juny, la justícia d’Andorra admetés una querella per saber si l’expresident Mariano Rajoy i els seus exministres d’Hisenda i Interior, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, respectivament, van intentar conèixer, «mitjançant vies il·legals», informació bancària secreta de líders sobiranistes per acovardir-los i que abandonessin el seu objectiu de declarar la independència.

La comissió d’investigació, sol·licitada per ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, Bildu i el BNG, va sortir endavant ahir gràcies a un pacte amb el PSOE i el PNB perquè en aquest òrgan també s’analitzin els àudios del comissari José Manuel Villarejo coneguts en els últims mesos i que afecten el PP. En aquests enregistraments es pot escoltar María Dolores de Cospedal, exnúmero dos del partit, parlant amb l’expolicia sobre com impedir investigacions policials que afectaven el PP (en l’anomenada operació Kitchen): «Això de la llibreta [de l’extresorer Luis Bárcenas] millor seria poder-ho parar». Els socialistes es van assegurar amb una esmena que la comissió només tindrà en compte «les actuacions d’Interior durant el Govern del PP». En la votació de la comissió hi va haver un moment sorprenent que va recordar el viscut amb la reforma laboral. El mateix diputat del PP que al febrer es va equivocar en prémer el botó i va permetre que el Govern tirés endavant aquella votació, Alberto Casero, va tornar a equivocar-se ahir i va avalar que la cambra baixa investigui les clavegueres policials.