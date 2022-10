La Covid-19 es torna a obrir pas en els centres d’atenció primària

Catalunya està en l’inici d’un nou creixement de la COVID-19. Els experts no contemplen que aquesta pujada sigui com les onades pandèmiques anteriors, però tots assumeixen que està havent-hi un pic de casos que continuarà pujant en les pròximes setmanes. Els centres d’atenció primària (CAP) ja estan notant aquest increment, perquè els diagnòstics de coronavirus ja superen els 4.500 setmanals i la positivitat (el percentatge de proves que dóna positiu) ja està per sobre del 10% aquesta setmana, segons les xifres de la Conselleria de Salut.

Així i tot, el que en aquests moments predomina en els CAP catalans és el rinovirus, això és, els refredats, catarros o constipats, i els metges de família no estan notant «pressió» pel coronavirus. No obstant això, els casos estan pujant en tota Espanya (aquest divendres Sanitat ha notificat 20.652 noves infeccions, el doble que la setmana anterior) i en països com Alemanya, on el ministre de sanitat ha cridat aquest divendres a tornar a la màscara en interiors.

La secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, va reconèixer ahir que és «probable» que arribi una nova ona però sense repercussió assistencial. En una entrevista en RAC-1, la doctora va reconèixer una tendència a l’increment, però va assegurar que la situació està «molt mantinguda» i en nivells molt baixos. A més, segons Cabezas, la xarxa de vigilància catalana ha detectat una nova variant d’ómicron en aigües residuals, però sense cap cas clínic. Es tracta d’una variació sobre la BA.5 anomenada BQ1, que seria més transmissible però sense revestir més gravetat.

Els hospitals, de moment, no estan vivint cap impacte per aquesta pujada: el nombre de persones en les ucis continua en mínims (13 en tot el territori, dimarts passat, últim dia de què Salut ofereix xifres) i hi ha menys de 500 pacients amb covid en planta convencional. «Estem en l’inici d’un creixement. Esperem que no creixin de la mateixa manera els casos greus i que notem la millora gràcies a la vacuna i a la immunitat natural del virus», assenyala Daniel López-Codina, investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc).

Segons López-Codina, aquest creixement era «esperable» perquè, al cap de sis mesos, es comencen a perdre els anticossos de les vacunes. Així i tot, pesi a l’augment de diagnòstics, diu, «no hi ha una pressió en els CAP».

Els casos d’Alemanya i França

L’epidemiòleg Joan Caylà demana donar un cop d’ull a Alemanya i França, on estan pujant molt els contagis. A Alemanya, els llits ocupats per coronavirus van créixer un 50% en una setmana, segons El País. El Ministre de Sanitat alemany ha demanat tornar a la màscara en interiors, a causa dels mals indicadors. A França la incidència ha augmentat un 17% en els últims set dies i els ingressos hospitalaris, un 19%.

A Espanya, tots els indicadors de la pandèmia han augmentat en l’última setmana després de pujar la incidència en els majors de 59 anys en 27 punts, fins als 195 casos per cada cent mil habitants. Les dades del Ministeri de Sanitat apunten que des del divendres hi ha 587 pacients més amb COVID-19 ingressats als hospitals d’Espanya, en total 3.303, dels quals 174 estan en ucis (45).