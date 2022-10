Premià de Dalt decideix contractar l’empresa Desokupa

La comarca del Maresme és una de les que té més problemes amb les ocupacions delinqüencials. En el marc del que permet la llei, els ajuntaments intenten buscar vies per resoldre situacions que afecten nombrosos ciutadans. A Premià de Dalt, l’alcalde, Josep Triadó (de la plataforma Nou Impuls, vinculada a JxCat), ha decidit contractar una empresa, Desokupa, per intentar acabar amb les ocupacions delinqüencials.

En un comunicat, el consistori explica que ha signat un contracte d’un any per un import de 3.000 euros per rebre «assessorament» d’aquesta empresa a efectes d’«intermediació per a la recuperació de béns immobles ocupats de manera mafiosa i/o delinqüencial», fets, afegeixen, que «sempre generen un problema de seguretat a la població». L’alcalde va aclarir que Desokupa els assessorarà, però que l’actuació la farà la Policia Local.