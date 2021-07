Catalunya és la tercera regió de la UE amb la incidència setmanal més alta de covid-19. Se situa en 722 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Només estan per davant Kypros, a Xipre, amb 1.126 casos, i l’Algarve, a Portugal, amb 795. Així, Catalunya ha entrat a la zona de màxima alerta pels contagis al mapa de la Unió Europea sobre la covid-19, tal com recullen les darreres dades publicades ahir pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). L’1 de juliol el territori català es va tenyir de vermell després de superar els 150 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies. Dues setmanes després, ha passat al vermell fosc en superar els 500 casos per cada 100.000 habitants. Entrar en aquesta àrea de màxim risc implica que la UE recomana no viatjar-hi.

Fins a 7 defuncions més

Així, Catalunya va registrar ahir 7 noves víctimes mortals a causa del coronavirus, amb les quals el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 22.301 defuncions. En paral·lel, es van sumar també 8.284 nous contagis, de manera que el total és de 809.095. La taxa de positivitat segueix a l’alça. La setmana passada es van fer 160.524 PCRs i 104.211 testos d’antígens, dels quals el 19,30% va donar positiu. També segueixen creixent les hospitalitzacions. Segons el darrer balanç del Departament de Salut, hi ha 1.255 pacients ingressats en planta, 70 més que el dia anterior. D’aquests, 237 es troben a l’UCI, 18 més.

Tot i això, els indicadors que mostren l’estat de la pandèmia segueixen a la baixa a Catalunya. Tal com recullen les últimes dades, el risc de rebrot ba baixar 8 punts, i es troba en 1.330. Són encara, però, xifres encara molt elevades, per sobre dels nivells màxims de tota la pandèmia. També la Rt segueix en tendència a la baixa, i ahir va disminuir 6 centèssimes fins a situar-se en 1,34.

Més de 85.000 contagis

Per altra banda, a la regió sanitària de Girona es van superar ahir els 85.000 contagis. En concret, es van sumar 869 nous positius, de manera que el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 85.542. Segueix també a l’alça la taxa de positivitat: de les 14.136 proves PCR i 10.227 testos d’antígens fets durant la darrera setmana, han donat positiu el 19,45%. La situació als hospitals també va empitjorant, i els nombre de pacients ingressats segueix pujant. Tal com recull el darrer balanç, han crescut en 10 els pacients ingressats en planta, de manera que ara mateix n’hi ha 96. A l’UCI, en canvi, hi ha un pacient menys que el dia anterior per segon dia consecutiu. Ara mateix n’hi ha 21.

A diferència de la resta del territori català, però, Girona va patir ahir un lleuger repunt del risc de rebrot, després de diversos dies en clara tendència a la baixa. Es van sumar 33 punts, de manera que ara aquest indicador se situa en 1.204. En canvi, la velocitat de propagació va disminuir 5 centèssimes i es troba en 1.54; per sota del peíode anterior, quan estava a 3,84.