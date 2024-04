Puigcerdà audita la gestió de l’aigua per decidir si la torna a assumir

L’Ajuntament de Puigcerdà ha encarregat una auditoria sobre tota la gestió de l’aigua al municipi amb la intenció de renovar-la perquè actualment la presta amb un contracte caducat de fa quatre anys.

L’equip de govern ha aprovat un decret que, amb el nom «Avaluació de l’estat de la concessió del subministrament d’aigua i nou model de gestió més adient», té l’objectiu d’activar un estudi detallat sobre els recursos hídrics al municipi i la fórmula de gestió més beneficiosa pel municipi. En aquest sentit, l’alcalde, Jordi Gassió, ha exposat que «aquesta empresa ens farà una anàlisi completa en el qual també hi hem inclòs la situació del clavegueram perquè és molt necessari fer-hi moltes actuacions». El batlle ha apuntat que «segons el que ens digui aquesta empresa podrem decidir. A l’empresa que fa l’estudi li hem demanat que plantegi totes les possibilitats, des de l’externalització, al servei municipalitzat i un model mixt». Gassió ha remarcat que de moment «no tenim res predefinit».

Actualment, la gestió de l’aigua de Puigcerdà és en mans d’una empresa externa, el contracte amb la qual està caducat i prorrogat des de fa quatre anys. En aquest sentit, un dels objectius de la possible nova gestió de l’aigua a Puigcerdà seria poder oferir als ciutadans unes tarifes més econòmiques que les actuals. Per assolir aquest nou model, l’equip de govern ha establert contactes amb altres municipis que tenen fórmules de gestió mixta pública i privada, segons ha explicat el mateix Jordi Gassió: «per això, amb l’estudi que tindrem i veient l’experiència d’altres municipis, sabrem on estem i haurem de triar». L’auditoria que s’està fent inclou l’anàlisi dels cabals que està aprofitant Puigcerdà del canal internacional de Riutés, a l’Alta Cerdanya, el qual es regeix per un antic tractat amb l’estat francès, així com l’estat de les actuals plantes de tractament de l’aigua i altres captacions que aporten metres cúbics a la vila com els provinents de Guils de Cerdanya. L’objectiu del govern és prendre una determinació en els pròxims mesos i elevar-ne la votació definitiva al plenari municipal.