Retards a l'R2 nord i l'R11 per una incidència provocada per un robatori de cable

Els trens de l'R2 nord, l'R8 i l'R11 circulen amb uns 20 minuts de demora per una incidència provocada per robatori de cable entre Mollet i Montmeló, segons han informat Adif i Renfe. El robatori ha afectat la tensió elèctrica i obliga a circular en via única en aquest tram. Tècnics d'Adif treballen al lloc per solucionar la incidència al més aviat possible.