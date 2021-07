La decisió del Govern d'aplicar el toc de queda a 161 municipis catalans –tot i que queda pendent rebre l'aval del TSJC- ha generat una muntanya russa de reaccions entre els ajuntaments gironins. Mentre que alguns l'avalen i creuen que calia adoptar una mesura «dràstica» per frenar la cinquena onada, d'altres hi estan obertament en contra.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, diu que retornar al confinament nocturn és «ben raonable». Sobretot, perquè era «impossible» que els municipis limitessin l'accés a totes les places i espais públics a partir de quarts d'una de la matinada. L'alcaldessa, que avui ha convocat el gabinet de crisi, no descarta tancar alguns espais, però diu que «s'ha d'estudiar».

Madrenas creu que l'horari del toc de queda és l'adequat, perquè entre d'altres permetrà que l'hostaleria pugui servir sopars. Tanmateix, s'estranya que Salt no s'hagi inclòs dins la mesura, perquè els termes municipals es toquen, i de fet pensa que el seu Ajuntament ho hauria d'haver demanat. «Es farà difícil de controlar; els carrers es toquen», va advertir l’alcaldessa.

Més patrullatge

Les paraules de l'alcaldessa de Girona ja han rebut resposta des de Salt. Fonts de l'Ajuntament avancen que no demanaran el toc de queda, i que el consistori es reuneix «setmanalment» per avaluar l'evolució de la pandèmia i les mesures dictades pel Procicat. «A partir d'aquí, ens adaptem i les apliquem si les xifres a les quals fa referència ens afecten», diu l'Ajuntament.

Pel que fa a les noves restriccions, i en especial quan Girona entri en confinament nocturn, el consistori precisa que la Policia Local intensificarà «el patrullatge als punts d'accés al municipi» de forma coordinada amb els Mossos.

«Una mesura necessària»

L'alcalde en funcions de Llagostera, Enric Ramionet, diu que el toc de queda era «absolutament necessari», perquè els contagis de Covid-19 han tingut un creixement «espectacular» i calia prendre una mesura «dràstica».

L'alcalde de Blanes també s'alinea amb aquesta visió. Àngel Canosa diu que ara no és moment de «mirar enrere» i pensar que potser el relaxament de restriccions es va fer de manera «precipitada». Però, segons indica, el que està clar és que, en la situació actual, «no es podia continuar d'aquesta manera». També va afegir que el turisme «malauradament, ha de quedar relegat a un segon lloc».

«És un torpede»

La visió de Canosa, però, xoca diametralment amb la de l'alcalde del municipi veí, Lloret de Mar. Jaume Dulsat s'oposa al toc de queda i assegura que és una mesura «massa dura», «perquè no ens permetrà desenvolupar mínimament una temporada turística». Dulsat, que també és vicepresident del Patronat de Turisme, afageix que a l’exterior «el que s'explicarà és que a Catalunya hi ha sis milions de persones que tenen toc de queda, i això frenarà el turisme».

També a la Selva, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, no veu lògic que s’apliqui el toc de queda al seu poble. «A les conurbacions i on hi viu una gran concentració de gent ho podem entendre; però en un poble on viuen 8.000 habitants, creiem que aquesta mesura no s’hauria d’aplicar», subratlla.

I entre els qui s'hi mostren a favor i els qui hi estan en contra, també hi ha qui en dubta. Aquest és el cas de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. El seu alcalde, Carles Motas, diu que el confinament nocturn «comporta unes connotacions i repercussions socials i econòmiques», i que no està «tan segur» que serveixi per mitigar els contagis de coronavirus.

300 mossos més per controlar el confinament

Els Mossos d’Esquadra reforçaran encara més el dispositiu especial d’estiu per vetllar pel confinament nocturn. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va explicar que hi haurà uns 300 efectius i unes cent dotacions més: 17 d’ordre públic amb 100 agents, 51 dotacions de seguretat ciutadana, i 35 més de paisà amb 70 agents. A més, elevaran la coordinació amb les policies locals i es començaran patrullatges a les deu de la nit per informar de les noves mesures.

Les dotacions noves se centraran als llocs amb més aglomeracions com Barcelona i ciutats del litoral, les nits de dijous a diumenge, de les deu de la nit a les 6 del matí perquè la mesura s’apliqui.