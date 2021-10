Els Mossos celebren aquest dimarts el Dia de les Esquadres. Es tracta de la seva diada i és moment de reconeixements dels seus integrants, dels d’altres cossos i també de passar comptes de l’últim any policial. A la ciutat de Girona s’hi farà l’acte que posarà en valor les actuacions meritòries -57 felicitacions- de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Gironès - Pla de l’Estany i també les dels serveis regionals.

El Dia de les Esquadres se celebra amb actes descentralitzats a cada comissaria de la Regió Policial de Girona i en diversos dies es donaran 359 felicitacions. N’hi ha una de les que es dona a integrants de l’ABP del Gironès-Pla de l’Estany per exemple i que ha acabat amb una felicitació col·lectiva.

Es tracta d’un salvament que van realitzar un conjunt de Mossos de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Girona. Van salvar una noia de 25 anys que volia suïcidar-se llançant-se per un pont.

Entre els efectius guardonats, hi ha l’agent Cándido. Recorda aquest salvament «in extremis» com a un moment «molt intens» i que afirma que li ha marcat la trajectòria. La felicitació la rebrà aquest dimarts a l’auditori de Girona amb altres companys.

Es tracta d’un guardó que no havia rebut mai fins ara. L’agent destaca que li fa especial «il·lusió» perquè és una forma que li «reconeguin el que s’ha fet i a més, és una actuació de la qual et sents orgullós». La felicitació és col·lectiva, -nou persones estan proposades - i és que com reconeix el mateix mosso, en aquests casos extrems és molt important està ben coordinat i això és el que va succeir el 14 de setembre de 2020.

Tothom activat

La patrulla on anava Cándido i el seu binomi van rebre una alerta on se’ls requeria perquè una noia es volia llançar des d’un pont de la C-65 que transcorre per sobre de la carretera de Santa Coloma de la ciutat de Girona. Eren cap a les dues de la matinada i ells es trobaven fent patrullatge preventiu però ràpidament van enfilar cap a l’entrada sud de Girona.

Els agents juntament més patrulles van arribar al lloc i com recorda el policia, la noia de 25 anys es trobava amb un membre del SEM. La jove ja estava per fora de la barana i col·locada amb la intenció de llançar-se daltabaix.

Arran de la gravetat dels fets, la comissaria de Girona va activar totes les patrulles disponibles a lloc. Van tallar la circulació de la C-65 i també a la carretera Santa Coloma.

Un cop es va assegurar la zona, els agents va intentar aproximar-se a la noia per intentar convèncer-la que no es llancés. Per aconseguir-ho, com explica Cándido, el què van fer, va ser anar «parlant amb ella i de mica en mica ens hi vam anar apropant». Tot i això, la jove estava molt nerviosa i a més, situada en un lloc complicat. Ja que estava per fora del pont, l’espai on tenia els peus no era superior als 30 centímetres i s’anava deixant anar de la barana.

Actuació conjunta

Finalment, va haver-hi un moment «on els tres que érem a tocar d’ella vam veure que havíem d’actuar tots a una», remarca l’agent dels Mossos. La noia es «va girar per veure la gent que hi havia sota el pont, sanitaris ambulàncies i més companys nostres i és llavors quan vam decidir agafar-la». La van agafar pel braç i mentre feia força per seguir llançant-se, la van «subjectar amb la força». En aquell instant, la jove era «un pes mort que queia», ressalta el policia que recorda que un cop subjectada, la resta de mossos desplaçats a lloc van córrer cap a la zona per ajudar-los i portar-la cap a una àrea segura de la carretera. Un cop fora de perill, la noia seguia molt alterada i el SEM la va atendre i traslladar a l’Hospital Santa Caterina de Salt.

Sense pensar i coordinats

Cándido explica que fins llavors no havia viscut un cas tan «intens i de prop». Un fet que li ha quedat a la memòria i de fet, encara quan circula per aquest pont de Girona recorda aquella matinada en la que van salvar la noia. També apunta que els Mossos estan preparats per actuacions així com a cos policial i que «la majoria de fets es resolen parlant i no actuant amb força». En aquest cas, també la coordinació entre els agents actuants va ser clau.