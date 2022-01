El portaveu provincial de Ciutadans (Cs) a Girona, Héctor Amelló, ha denunciat davant la Subdelegació del Govern a Girona 56 Ajuntaments de l’Alt Empordà (82% de la comarca) per no tenir penjada la bandera d’Espanya a la façana. «És inadmissible que el Govern toleri que més del 80% dels Ajuntaments de l’Alt Empordà incompleixin la llei de banderes i tinguin arriada la bandera espanyola», ha dit.

«Els edificis públics han de representar a tots els ciutadans i no sols a una part, per això la neutralitat institucional també passa perquè onegin les banderes que ens representen a tots els ciutadans d’Espanya», ha manifestat Amelló. A més, el portaveu provincial ha considerat «injustificable» que la Subdelegació permeti «ni que sigui de manera tàcita que s’incompleixi la llei i es doni a entendre que l’Estat s’ha retirat o no està representat en part del territori nacional». «Ja sabem que al PSC li agrada ser la marca blanca del separatisme i mirar cap a un altre costat però la llei de banderes existeix per a complir-la i esperem que la nova delegada del Govern ho tingui en present», ha afegit.

D’altra banda, Amelló ha anunciat la presentació d’una altra denúncia per la pancarta partidista que penja a la façana de l’Ajuntament de Figueres. «Han passat dos mesos des que els vam advertir que havien de retirar-la, però ERC i el PSC fan oïdes sordes i esperem que Subdelegació actuï», ha finalitzat.

Entre els municipis denunciats hi ha Cadaqués, El Port de la Selva, Llançà, Garriguella, La Jonquera, Cantallops, Vilabertran, Pont de Molins, La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Darnius, Albanyà, Vilafant, Pontós, Viladamat, L’Armentera, Sant Pere Pescador, i Roses.