Imaginant una nova vida per a la plaça de Braus d’Olot

Un grup d’11 estudiants de l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), de la Universitat Politènica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), han elaborat per a l’Ajuntament d’Olot 11 propostes per abordar una remodelació de la plaça de Braus de la capital garrotxina que permeti oferir, en bones condicions, altres usos que no siguin els taurins, prohibits des de fa anys. Convertir la plaça en un equipament cultural i recreatiu; plantar arbres i impulsar zones enjardinades; crear una mena de Teatre Grec al peu de la muntanya; o convertir-la en un espai polivalent dividit en diferents espais, són algunes de les propostes dels estudiants. Els projectes es poden veure, fins al 31 de maig, a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

La rehabilitació d’aquest edifici, declarat bé cultural d’interès local (BCIL) i que està subjecte a una protecció parcial del volum i les façanes, ha de tenir també en compte la remodelació de l’entorn del qual forma part: el conjunt urbanístic integrat per la mateixa plaça de Braus, l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i el flamant i recentment inaugurat Espai Cràter. Tot plegat, al peu del volcà Montsacopa. La plaça, construïda al 1859, és el recinte taurí més antic conservat a Catalunya i actualment serveix d’escenari per a alguns espectacles. Les propostes han estat elaborades en el marc de l’assignatura Taller d’Aquitectura i Projectes del darrer curs del grau en Estudis d’Arquitectura de l’ETSAV, coordinada per l’arquitecte garrotxí i professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, Joan Curós. Segons Curós, l’exposició és el resultat final d’un procés de quatre mesos que ha inclòs una reflexió sobre la plaça actual, les necessitats de la ciutat i l’entorn en què es troba. En aquest sentit, explica uqe «els estudiants han pogut parlar amb els arquitectes autors del projecte dels edificis veïns de l’arxiu i de l’Espai Cràter, per tal de tenir-los en compte». També destaca que els estudiants «han tingut llibertat total, tot i que s’ha procurat mantenir la part de la façana que dona al sud». Els estudiants que exposen els seus projectes a l’Arxiu Comarcal són Santiago Alberca Gandia, Ana Karina Álvarez Zottola, Pol Blasco Soler, Laura Collado Sánchez, Jaume Gil Bou, Álvaro Hernández Ruiz, Antonio Javier Montero Sáez, Cristina Morer del Pino, Marcos Reimóndez Fernández, Alba Ribalta Horrillo, i Jordi Santamaria Cano. No és el primer cop que una part de l’estudiantat de l’ETSAV presenta propostes a Olot: anteriorment ho han fet amb idees per a l’escola d’art que s’havia previst fer a Can Sacrest, per a la piscina municipal i fins i tot per a l’Espai Cràter. EN IMATGES. 1 Vista aèria de la plaça de Braus d’Olot 2 Maqueta d’‘Un pati al Montsacopa’, de Jaume Gil Bou F 3 Maqueta de la proposta ‘Teatre a la Plaça’, de l’estudiant Santiago Alberca Gandia F 4 L’equip d’estudiants de l’ETSAV davant la façana ‘Ombra’ del cos taurí, amb el professor Joan Curós a l’esquerra F 5 Maqueta de la propoSta ‘El buit per verd’, de Laura Collado Sánchez F