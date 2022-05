Els bombers atenen una mitjana de més de quatre accidents al dia

Els Bombers de la Generalitat atenen una mitjana de més de quatre accidents de trànsit cada dia a la Regió d’Emergències de Girona. Aquesta àrea a més, és la que enguany lidera el nombre de serveis a Catalunya, amb 519 realitzats en quatre mesos pel cos d’emergències en aquesta Regió.

Els efectius d’aquest cos sovint han d’aplicar tècniques per treure les persones que queden atrapades arran d’un sinistre viari, com és l’excarceració, unes maniobres que aprenen durant la seva formació i que faciliten l’actuació de la resta de serveis d’emergències a l’hora de tractar les víctimes, entre d’altres. Són actuacions en què la ràpida operativitat en les maniobres de rescat són vitals. Per això, la formació dels efectius d’emergències és molt important.

Els Bombers han actuat en quatre mesos en 519 accidents de trànsit. Una xifra que suposa prop de la quarta part de tots els assistits pel cos el primer quadrimestre de l’any a Catalunya, i han hagut de fer 2.225 serveis d’aquest tipus entre gener i abril. La primera Regió en nombre de sortides per aquests fets és la de Girona (519) seguida de la Metropolitana Nord (507) i la Sud (382).

La tendència anual dels últims anys segueix la mateixa tònica. La Regió d’Emergències de Girona -que no inclou els serveis a la Cerdanya gironina- està al capdavant. El 2021 va tancar amb 2.052 actuacions per accidents de trànsit a Girona. Una dada que s’apropa bastant a les xifres prepandèmiques. L’any 2019 es va assolir el rècord d’actuacions dels Bombers a la província d’aquesta tipologia amb un total de 2.305 serveis. Des que hi ha dades -el 2009- mai s’havia assolit aquest nombre de serveis per assistir sinistres viaris. La mitjana però d’assistències d’aquest tipus és d’unes 2.000 en els últims set anys a la província. Catalunya la dada es mou en més de 7.000 anuals.

16 morts d’accident de trànsit

La sinistralitat a Girona sempre ha estat elevada i malauradament alguns dels accidents s’acaben cobrant vides. Enguany -fins a 24 de maig- els sinistres viaris s’han endut la vida de 14 persones en vies interurbanes i dues més en urbanes; fent un total de 16 morts en accidents de trànsit a la província.

Un bon moment per veure la traça i la tècnica que tenen els Bombers a l’hora de fer les seves atencions en accidents de trànsit és la celebració del Concurs de rescat en accidents de trànsit. Va començar dilluns i dura fins divendres, i se celebra a les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Enguany, se celebra la XVII edició del concurs. Procedents de la Regió d’Emergències de Girona hi ha set equips.

Com a novetat, compta amb dues modalitats de participació: El repte i La línia classificatòria, i cada equip pot participar únicament en una de les dues. A la trobada d’aquest any hi ha inscrits un total de 41 equips de diferents parcs de Bombers i Regions d’Emergències dels Bombers de la Generalitat, i dos equips com a convidats: Bombers de Barcelona i de Lanzarote. Els resultats i els premis es lliuraran divendres.