Els càmpings gironins superen les dades de viatgers i pernoctacions de l'abril de 2019

Bona Setmana Santa per als càmpings de les comarques gironines, que durant el mes d’abril van superar fins i tot les dades del mateix mes de 2019, és a dir, prepandèmia. El turisme rural també ha aconseguit incrementar el nombre de viatgers -tot i que no el de pernoctacions-, mentre que els apartaments es recuperen més lentament i les dades d’aquest mes d’abril es van situar lleugerament per sota les de 2019, tot i que l’evolució també és positiva.

L’INE va fer públiques ahir les dades de l’ocupació extrahotelera -càmpings, apartaments, turisme rural i albergs- corresponents al passat mes d’abril, mes en què va caure la Setmana Santa. Els resultats mostren un molt bon nivell d’ocupació als càmpings de la província, que van registrar 112.149 viatgers i 405.273 pernoctacions. Es tracta de xifres sensiblement superiors a les d’abril de 2019, abans de la covid-19, quan es van registrar 103.836 viatgers i 374.554 pernoctacions. Pel que fa als apartaments, en canvi, el procés de recuperació és més lent. Durant aquest mes d’abril van tenir 22.631 viatgers, mentre que l’abril de 2019 havien arribat fins als 23.901. Pel que fa a les pernoctacions, durant l’abril d’enguany n’hi ha hagut 75.864, mentre que el mateix mes de fa tres anys es van arribar a les 76.026. Pel que fa al turisme rural, també s’han registrat bones dades. Durant el mes d’abril van tenir 15.851 viatgers i 37.845 pernoctacions, de manera que la xifra de viatgers va ser superior a la de 2019 (quan n’havien rebut 14.879) però, en canvi, el nombre de pernoctacions es va situar lleugerament per sota (ja que el 2019 es v arribar a les 39.943).