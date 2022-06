Extraditen tres gironins des de Nova Delhi per un error en la data del visat

El viatge de tres gironins a Nova Delhi va acabar fa pocs dies pràcticament abans de començar, quan, per un error en la data del visat, van ser repatriats des de l’aeroport de la capital índia de nou a Barcelona. Els afectats admeten que, en primera instància, l’error va ser seu, ja que es van equivocar en introduir la data del visat, però creuen que la companyia amb què van volar, Qatar Airways, també hi té responsabilitat, ja que els va permetre volar de Barcelona a Doha i, d’allà, a Nova Delhi, sense adonar-se que la data era errònia.

L’Edu Guimerà, de 26 anys, la seva germana, de 22 -ambdós de Vidreres- i el seu oncle avi, de 72 anys i veí de Riudarenes, viatjaven a l’Índia per visitar-hi familiars i conèixer el país. Al sol·licitar el visat, però, es van equivocar en introduir la data. Com a resultat, en el moment d’entrar el país, el document estava caducat.

Tanmateix, la companyia amb què volaven, Qatar Airways, no se’n va adonar. Van poder pujar sense problemes a l’avió que els va dur de Barcelona a Doha, i des d’allà van volar a Nova Delhi. La sorpresa va ser quan, en arribar a la capital índia a les tres de la matinada, es van trobar que se’ls negava l’entrada perquè el visat estava caducat. El personal de seguretat els va requisar el passaport i els va dir que no hi havia cap més alternativa que l’extradició.

Ara, volen demanar responsabilitats a Qatar Airways perquè consideren que la companyia no els hauria d’haver deixat volar des de Barcelona

Van haver de passar la resta de nit a l’aeroport, sense maletes, passaport, menjar i ni connexió a Internet, ja que per poder-se connectar al wi-fi havien de presentar el passaport. Cap a les sis del matí, des de Qatar Airways se’ls va advertir que tornarien cap a Barcelona amb un vol cap a les deu, tot i que Guimerà es queixa que no se’ls va donar més informació. Abans de pujar a l’avió de tornada, l’afectat explica que els van fer firmat uns papers, escrits en hindi, que van haver de llegir en diagonal i sense que se’ls facilités cap còpia. En aquest document, explica Guimerà, s’especificava que podien intercanviar el viatge d’extradició pel bitllet que ja tenien pagat de tornada, de manera que no tenia un cost extra, però a canvi renunciaven a dir el motiu del retorn.

Ara, volen demanar responsabilitats a Qatar Airways perquè consideren que la companyia no els hauria d’haver deixat volar des de Barcelona. Si hagués detectat l’errada en el visat, indica Guimerà, haurien pogut posposar el vol i no s’haurien trobat amb aquesta odissea. Al final, la família ha hagut de comprar sis bitllets nous d’avió i fer un nou visat amb la data correcta per poder viatjar, finalment, a l’Índia.