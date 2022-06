Goodgut estudia implementar el test per detectar el càncer colorectal

L’empresa biotecnològica de Girona GoodGut, que forma part del grup Hipra, està acordant amb diverses comunitats autònomes implementar el test que detecta el càncer colorectal (RAID-CRC) a la població general. D’aquesta manera, iniciaria proves de cribratge per tal d’avaluar-ne l’eficàcia, els beneficis i l’impacte pressupostari, segons afirma la fundadora de GoodGut, Mariona Serra, a aquest diari.

Aquesta prova ha estat optimitzada i validada en diversos estudis clínics en hospitals de referència, que corroboren que el test presenta una sensibilitat del 98% i una especificitat del 92%, de manera que permet reduir el 30% de colonoscòpies innecessàries. A més, combina la determinació de sang oculta en femta amb la identificació d’un bacteri específic de l’intestí per obtenir un resultat més precís i fiable.

La població diana correspon a persones d’edat avançada que presentin simptomatologia compatible amb el càncer colorectal o que es trobin en edat de cribratge (50 anys o més). També va dirigit a la població sense símptomes que tinguin interès a fer-se un control rutinari per a la detecció precoç del càncer colorectal.

«Fa falta més inversió per part de l’administració pública perquè els productes que s’investiguen i dels quals s’obtenen bons resultats acabin sent una realitat i es puguin implementar als hospitals i centres d’atenció primària de la sanitat pública» Mariona Serra - Fundadora de GoodGut

El projecte de Goodgut ha rebut el suport del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI), entitat impulsada per Salut que cada any subvenciona el desenvolupament de tecnologies per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Serra destaca que el suport ha sigut «clau» per a l’estudi del test i l’accés als hospitals, entre altres aspectes. De fet, la fundadora de GoodGut va fer la valoració de la col·laboració ahir a Barcelona, durant la presentació de la nova línia d’ajudes del CIMTI. Malgrat tot, admet a aquest diari que «fa falta més inversió per part de l’administració pública perquè els productes que s’investiguen i dels quals s’obtenen bons resultats acabin sent una realitat i es puguin implementar als hospitals i centres d’atenció primària de la sanitat pública».

Test del còlon irritable

Paral·lelament, Goodgut també està estudiant la implementació del test no invasiu per detectar la síndrome de l’intestí irritable (RAID-Dx) en la pràctica clínica coordinat per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. L’assaig inclou al voltant de 300 pacients amb símptomes compatibles amb la síndrome del còlon irritable (SII) i de moment s’està desenvolupant la fase de reclutament. Segons explica Serra, espera que s’obtinguin els primers resultats a finals d’any.

Es tracta del primer test diagnòstic no invasiu per diagnosticar en positiu la SII mitjançant la determinació en femta de la signatura microbiana específica d’aquesta patologia. A més, aquest instrument desenvolupat per GoodGut permet discriminar aquesta síndrome d’altres malalties inflamatòries intestinals, com la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn, que cursen amb simptomatologia similar.