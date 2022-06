«Molts companys m’han traslladat que se senten abandonats pel col·legi»

Anna Pagès Cadena (Girona, 1981) està llicenciada en Dret i Criminologia a la UdG i compta amb un màster d’agent immobiliari. Exerceix l’advocacia des de fa 17 anys, està inscrita al torn d’ofici i fa classes a vigilants de seguretat en una acadèmia en àrea jurídica.

Què l‘ha convençut a fer el pas de presentar-se pel deganat del col·legi?

Entre els companys hi ha un sentiment d’estar abandonats pel col·legi: tothom es queixa però costa molt mobilitzar el grup. Jo també em queixo i vull fer-hi alguna cosa, i em vaig presentar per donar veu als companys, perquè volem innovació i transparència al col·legi. Necessitem un canvi.

El col·legi no és prou transparent?

Volem saber què hi passa, i també seria important conèixer l’estat de comptes per veure si hi ha marge per baixar les quotes col·legials. Es tracta que el col·legi estigui per nosaltres.

Si surt escollida, serà la primera degana al col·legi de Girona. Com ho valora?

Per mi és tot un repte perquè visibilitzarem una gran quantitat de companyes. Abans ser advocat era una feina d’homes, i ara les dones hem agafat un espai important, som molt bones i ens ho hem de creure. I tot i que tenim un paper important, encara se’ns menysté. Jo m’he trobat que un client escoltés més a un company més gran però amb menys experiència i que a mi no em fessin cas. També m’han posat en dubte la meva experiència i se m’han dirigit de maneres que mai s’atrevirien amb un home. Ara tenim una vicedegana, però que hi hagi una dona degana seria un canvi en positiu.

Quins són els eixos més importants del seu programa?

El torn d’ofici és el problema més greu que tenim: costa molt poder renunciar a un justiciable, i cada vegada ens trobem amb més faltes de respecte i insults. A més, hem de tenir disponibilitat el dia de la guàrdia i el dia abans. Algunes si no et truquen no les cobres però has d’estar pendent. No es paga nocturnitat, festius ni quilometratge en molts casos, i molta gent s’ha donat de baixa de molts llocs per aquesta precarietat. No pot ser que hi hagi actuacions que no es cobrin i que en cas d'embaràs només tinguem un mes de baixa per maternitat, i des del col·legi s’hi hauria de lluitar. Evidentment, no depèn només d’ells, però s’ha d’intentar lluitar amb la Generalitat i el CICAC (Consell de l’Advocacia Catalana) perquè sinó continuarem igual que ara.

Deia que els companys se senten abandonats pel col·legi. Quines propostes té per defensar els col·legiats?

Cal fer més jornades de formació gratuïtes perquè estem pagant una col·legiació. També s’hauria de buscar un sistema més efectiu pel repartiment de les guàrdies al torn d’ofici, i contractar més personal si hi ha la possibilitat. També crec que el vot electrònic és essencial. Molts companys de fora de Girona estan obligats a agafar el cotxe per venir a votar a Girona. Crec que és una prioritat, i demano el vot a aquesta gent perquè vingui, així la pròxima vegada no s’hauran de desplaçar.

Quines mancances té la professió?

Tenim molts drets estroncats: per començar no tenim dret a vaga. Em sembla molt bé lluitar pels drets humans, només faltaria, però i els nostres? Ens dediquem a lluitar pels altres i nosaltres ens quedem enrere.

Quina imatge ha de donar el col·legi a la societat?

S’ha de dedicar al servei de la societat, defensar els drets i l’aplicació de la llei i la justícia. S’ha de canviar la concepció de l’advocat d’ofici com algú que li és igual guanyar i perdre. Si hi som és perquè ens agrada i ens interessa guanyar. El col·legi hauria de ser apolític, i la seva feina hauria de ser defensar els seus col·legiats i reivindicar la tasca dels advocats d’ofici.