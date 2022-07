La programació per a les Festes d’Agost d’enguany a Banyoles, que se celebraran de l’11 al 16 d’agost, inclouen una quarantena d’actes per a tots els públics. Comptarà amb les actuacions de Guillem Roma, Germà Negre, Fetus i l’Orquestra Maribel com a caps de cartell. A més a més, es recuperaran les activitats de cultura popular tradicionals com els correfocs, cercaviles i castellers, així com el Carnaval d’Estiu, a banda de ballades, circ i sardanes. Amb tot, la principal novetat serà l’estrena d’una mostra de hip-hop, que es farà al parc de La Draga.

La presentació de les Festes d’Agost es va fer ahir al matí en una roda de premsa a la biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles. El regidor de Festes, Miquel Cuenca, va destacar que estan «molt contents de poder recuperar plenament la nostra festa petita després que en els darrers dos anys l’hem hagut de fer amb restriccions». Cuenca va explicar que la majoria d’espectacles seran gratuïts i va remarcar que han treballat per «dissenyar activitats i espais de trobada on es puguin barrejar tot tipus de públics i edats, amb dos epicentres principals: el Parc de la Draga i la plaça Major». Pel que fa als concerts, el de Guillem Roma es farà el primer dia de les festes, dijous 1, al Club Natació Banyoles, i les actuacions de The Penguins, Fetus, Germà Negre i Orquestra Maribel es podran gaudir els següents dies. A més, Cookah P & Boom Boom Fighters seran els convidats de la nova mostra de hip-hop i rap que es farà al Parc de la Draga, juntament amb altres grups consolidats i emergents de les comarques gironines. Finalment, també hi haurà un concert de música clàssica al Claustre del Monestir amb Clara Pouvreau, així com sardanes, balls i havaneres, que com cada any posaran el punt final de les Festes d’Agost. Una de les novetats d’aquesta edició serà la recuperació del Carnaval d’Estiu que es farà el dissabte 13 d’agost a la nit. Començarà amb una rua que sortirà de l’aparcament de Correus i anirà fins al Parc de la Draga on tindrà lloc l’actuació de Maluks, la batalla de discjòqueis amb Dj Nàtura, Dj Trapella i el Comitè de Dj, segons va explicar l’Ajuntament. Amb tot, el consistori també va fer pública ahir la recuperació dels correfocs, tant el Correfoc Txiqui i el Gran Correfoc d’Estiu, amb la colla de diables Gàrgoles de Foc; i la Diada Castellera amb la Colla Castellera Esperxats de l’Estany. També es farà la cercavila de gegants i capgrossos en el format tradicional. Pel que fa al públic familiar, es podrà veure l’espectacle «Qué buen día!» de Maite Guevara al paratge dels Desmais; teatre d’humor clown amb «Les vacances de Madame Roulotte» de la companyia La Bleda; l’espectacle itinerant «Pista, si us plau!» de la companyia Pentina el gat i una matinal de tallers i jocs per a tota la família al Barri Vell. Cartell d’Anna Bosch La presentació de les Festes d’Agost va permetre també presentar el cartell de les festes elaborat per la dissenyadora banyolina Anna Bosch. Partint de dos elements principals, el mes d’agost i la ciutat de Banyoles, Bosch ha dissenyat un cartell «festiu, fresc i ple de colors on l’aigua de l’Estany encomana un agost per gaudir de les festes d’estiu a l’aire lliure», segons va exposar el consistori.