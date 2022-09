El BOE treu a subhasta immobles a Girona des d’11.500 euros

A les comarques gironines hi ha, en aquests moments, una dotzena de propietats a subhasta. Es tracta d’apartaments, pisos, places d’aparcament o locals comercials que han estat embargats per impagament i pels quals els creditors esperen recuperar el deute contret. Això fa que el preu de sortida dels béns sigui menor del que hi ha al mercat immobiliari. Totes estan exposades al Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), i funciona de forma telemàtica des del 2015.

Hi pot participar qualsevol ciutadà, amb registre i identificació prèvia de l’interessat, i a més s’ha d’efectuar un dipòsit del 5% del valor del bé subhastat per poder participar-hi.

En principi, per tal d’adjudicar un bé cal que s’hagin ofert licitacions amb un valor com a mínim igual a la meitat del seu valor de taxació.

De tots els béns que en aquests moments hi ha publicats al portal de subhastes, el més econòmic és un garatge situat a Olot pel qual demanen 11.500 euros. Amb tot, també se subhasta un apartament a Platja d’Aro de 50 metres quadrats situat a segona línia de mar per 43.543 euros. El creditor demana 17.440 euros per poder licitar.

Més enllà dels jutjats gironins, també hi participen altres entitats públiques com l’Agència Tributària, que ha tret a subhasta un local comercial a Hostalric, situat a l’avinguda Coronel Estrada pels quals demana 18.435 euros.

L’immoble pel qual demanen més diners el gestiona el jutjat de primera instància 1 de Girona i és un àtic situat al carrer de la Maçana de Girona, que se subhasta per 348.800 euros i pel qual es demana un dipòsit de 17.440 euros. D’entre la resta d’habitatges a subhasta, hi ha un pis al carrer de la Verge de Figueres pel qual demanen 76.000 euros o un pis de 50 m2 a Llançà situat prop del port i que en demanen 171.029 euros, entre altres.

Una de les qüestions més controvertides de les subhastes és que no sempre es fa constar la situació de possessió de l’immoble, és a dir, si està buit o ocupat. Només es constata si així s’acredita davant el Lletrat de l’Administració de Justícia encarregat de l’execució. Molts cops el que apareix a l’anunci de subhasta és «no consta». En altres, com és el cas d’un bloc de tretze pisos de Salt que se subhasten per quantitats que oscil·len els 127.000 i els 200.000 euros. En aquest cas, en tots els pisos hi viu gent. L’anunci no especifica res més enllà que es tracta d’un «ocupant desconegut», i això pot significar que hi viu gent que encara té un contracte de lloguer o que hi ha ocupes.

Els béns estaran en subhasta fins a mitjans de setembre. Segons dades recollides pel Ministeri de Justícia, Catalunya és la segona comunitat només per darrere d’Andalusia on se celebren més subhastes de l’Estat. L’any passat se’n van celebrar 2.473, de les quals 381 a les comarques gironines. Des que es va posar en marxa el portal de subhastes electrònic, se n’han dut a terme un total de 1.810 a la província gironina.

El primer any amb el nou sistema se’n van celebrar només 66, però va anar pujant any rere any fins que el 2019 es va assolir el topall de 494 subhastes. El 2020, tot i la pandèmia, se’n van fer 327, i des de principi d’any se n’han fet 127.