Gairebé un de cada tres nens de les comarques gironines té excés de pes

Gairebé tres de cada deu infants gironins pateix un excés de pes, segons les dades de l’Enquesta de Salut 2020-2021. Aquesta eina del Departament de Salut permet recollir informació de la població sobre la salut, els estils de vida i l’ús dels serveis sanitaris a partir de diverses entrevistes. Concretament, el 30,1% de la població de 0 a 14 anys de la Regió Sanitària de Girona pesa més del llindar de la normalitat. Si es desglossa el percentatge, el 19,3% té sobrepès i el 10,8% té obesitat.

Tot i la magnitud de la dada, es tracta de la xifra més baixa de Catalunya. De fet, la mitjana de tot el territori és del 36,8%, més de sis punts per sobre que Girona. La regió sanitària amb el percentatge més elevat és el Camp de Tarragona, amb un 45%, pràcticament quinze punts més que Girona. També té el percentatge d’obesitat més elevat, ja que un de cada cinc nens tarragonins en pateix, el doble que a Girona.

Paral·lelament, tot i que el percentatge és relativament baix, Girona és la segona regió sanitària amb més infants que tenen infrapès, amb un 10,2% del total, molt a prop de l’Alt Pirineu i Aran, amb el 10,5%. La mitjana catalana és del 7,2%.

L’enquesta també recull dades sobre els hàbits dels infants, com el tipus d’activitats d’oci que practiquen o la dieta que segueixen habitualment. Així, les dades de la conselleria apunten que la proporció de nens a Girona que opta per un oci actiu és del 37,3%, xifra similar a la dels darrers anys.

Pel que fa al consum freqüent de productes hipercalòrics en la població de 3 a 14 anys, com les begudes amb sucre o els aliments processats, la dada també es manté en un 21,2%, una proporció bastant baixa comparada amb el global de Catalunya (28,3%) o amb altres territoris, com Tarragona o Terres de l’Ebre, on en consumeixen el 43% de la població.

Una altra dada d’interès vinculada a l’alimentació és l’alletament matern. En el cas de Girona, com a curiositat, és on els infants reben més llet materna, ja que pràcticament la meitat en gaudeixen fins als 12 mesos o més (47,8%). La mitjana de Catalunya és del 39,4% i la regió sanitària que té el percentatge més baix és Catalunya Centra, amb el 32,9%.

Girona se situa també entre les regions sanitàries on els nens mengen més verdura i hortalisses, només per darrere de la ciutat de Barcelona. Una quarta part de la població infantil gironina menja almenys dues o més racions d’aquests aliments cada dia.

Respecte a l’exercici físic, gairebé sis de cada deu gironins va a l’escola o institut a peu i més del 30% ho fa amb moto o bicicleta. Per altra banda, una de les pràctiques que cada vegada creix més en la població de 3 a 14 anys és la de jugar amb videojocs o a l’ordinador, amb una mitjana de 86,6 minuts al dia. Malgrat tot, la mitjana de minuts al dia en què es juga al carrer o al parc, en la mateixa franja d’edat, és lleugerament superior, amb més de 90 minuts de mitjana.