Prohibició de crema de restes vegetals amb polèmica

Puc cremar les restes vegetals del meu hort o de la meva zona de conreu? Això es pregunten alguns agricultors que en l’últim mes han vist com la informació anava variant. D’entrada se’ls informava que estava totalment prohibit per una llei estatal; però després, se’ls obria una escletxa amb l’aprovació d’una esmena en comissió a Madrid.

Aquests canvis han estroncat els plans dels agricultors perquè des de fa anys podien fer les cremes durant el període de baix perill d’incendi -entre el 15 d’octubre i el 15 de març-. Feien la comunicació corresponent als seus ajuntaments i posteriorment, aquests la remetien als Agents Rurals.

La polèmica però s’ha anat fent grossa perquè el PDeCAT va anunciar que havia aconseguit -el dia 6 d’octubre- la votació a favor de la seva esmena per revertir la prohibició de la crema de residus vegetals en l’entorn agrari, que establia la llei estatal de residus i sòls contaminants. Això ha suposat una victòria, com va informar Unió de Pagesos perquè consideraven que la mesura era un «despropòsit» però no ha suposat la derogació immediat.

El cas és que la mesura de prohibició de crema ed restes vegetals encara és vigent i per tant, la problemàtica pels agricultors i silvicultors encara existeix. La normativa només permet cremes n dos casos excepcionals: per evitar plagues o malalties; és a dir per raons de caràcter fitosanitari o bé per prevenció d’incendis forestals o en entorns silvícoles les restes representin un perill.

Fins a l’any vinent

Això suposa, per tant, que si es vol fer una crema ha de ser sota aquestes circumstàncies. Narcís Poch és el coordinador Territori d’Unió de Pagesos a les comarques de Girona explica que el canvi introduït a la llei podria ser vigent a «partir del gener o febrer» de l’any vinent. Si com tot apunta -en comissió cap grup s’hi va oposar-, passa el primer tràmit al Senat i després, l’aprovació al Congrés dels Diputats.

Això significa per tant, que la tradicional temporada de cremes vegetals es pot donar gairebé per perduda i per tant, els agricultors i silvicultors s’han d’agafar -si poden- a les excepcions. Davant d’aquesta tardor i hivern amb prohibició, els ajuntaments ja estan informant als pagesos i silvicultors com cal actuar. Per facilitar-ne la tramitació, el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha habilitat en l’apartat de tràmits del seu web el procés d’autorització excepcional per crema de restes vegetals per causa fitosanitària o restes forestals per risc. Aquest ens del govern també reclama al Ministeri d’Agricultura una moratòria o derogar l’article que no permet les cremes, segons un comunicat.

El coordinador Territori d’Unió de Pagesos a les comarques de Girona explica que «hi ha alguns sectors de producció que els és molt difícil trobar una alternativa i més d’un dia per demà» i afegeix, que «l’alternativa els és molt cara econòmicament». Aquesta passa per traslladar les restes vegetals a centres de tractament o bé comprar o llogar maquinària per triturar-les. És a dir, apostar per la biomassa o el compostatge.

Oliveres i vinya

Narcís explica que en camps on s’arrenquin pomeres i que no sigui per casos de malalties o en camps d’olivera o en vinyes és on pot haver-hi més problemàtiques a la província. També afegeix entén que la prohibició, segons el seu parer, no fa referència a sòls urbans i per tant, aquell que hi té un hort no han de tenir problemes per fer cremes com fins ara perquè segons afirma, la normativa fa referència a l’àmbit agrícola o de bosc. Per pal·liar els problemes, suggereix que alguns ajuntaments facilitin el compost amb la dotació de bidons o quelcom similar.