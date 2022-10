«Els ictus en la població jove han crescut un 25% en 15 anys»

Amb el retorn a la normalitat, després de dos anys de pandèmia, no només es recupera l’activitat assistencial vinculada en l’atenció directa al pacient, sinó que des del Departament de Salut s’està incidint molt en les tasques de prevenció que, en el cas de l’ictus, són primordials per evitar seqüeles greus.

Ahir, amb motiu del Dia Mundial de l’Ictus, l’hospital Trueta va tornar a organitzar la campanya de conscienciació que va iniciar l’any 2011, amb gran èxit d’acollida per part de la ciutadania. Consisteix a informar sobre la malaltia i fer ecografies de Doppler per comprovar l’estat de les artèries de tothom qui ho sol·liciti prèviament. L’èxit va ser «rotund» amb totes les cites donades i, inclús, es van fer més proves a usuaris que hi van anar sense reserva. A part de les ecografies, també es va passar un qüestionari sobre hàbits de salut i les infermeres van mesurar la pressió, el sucre i la freqüència cardíaca.

«En un 10% de casos estem detectant colesterol elevat, un factor de risc important», va explicar Joana Rodrigo, supervisora d’infermeria. De fet, del total de 83 ecografies fetes ahir, en nou usuaris també se’ls va fer posar un holter -dispositiu electrònic de mida petita que registra i emmagatzema l’electrocardiograma del pacient durant almenys 24 hores- perquè en l’enquesta prèvia es va detectar que eren candidats a patir fibril·lació auricular, que és un factor de risc de patir ictus. «A part de les proves, és molt important fer educació sanitària i incidir en els riscos que es poden modificar, ja que depenen de cadascú», va destacar Rodrigo.

Entre els participants que es van apropar a fer-se una revisió hi havia Abraham Huguet, de 37 anys, que venia de Figueres. «Fa dos anys vaig patir un aneurisma cerebral sever i vaig estar dotze dies en coma, em van dir que tindria greus seqüeles però al final m’han quedat pèrdues de memòria; vinc a fer-me la revisió i tobo que aquest mètode està molt bé perquè és més àgil», explicava.

Entre els usuaris que es feien l’ecografia també hi havia Àngel Romagós, de 70 anys, que venia de Girona. «He vingut altres anys i sempre que puc em faig revisions perquè tinc antecedents familiars; però per sort tot ha sortit bé», va explicar.

Finalment, Dolors Lloveras, de 63 anys, venia de l’Escala i participava en la campanya per primera vegada. «Me’n vaig assabentar a través de les xarxes socials i trobo que és una iniciativa que està molt bé; no tingut mai problemes neurològics però trobo que va bé prevenir; segurament repetiré en futures ocasions», va explicar.

«Cal canviar els hàbits»

D’altra banda, el cap de la Unitat d’Ictus de Girona, Joaquín Serena, va alertar que cada vegada hi ha més mals hàbits de salut entre els més joves. «En els últims quinze anys, els ictus en població de 30 a 50 anys han augmentat un 25%, es tracta d’una dada preocupant i, en part, es deu als mals hàbits de salut». Serena lamenta que cada vegada hi ha més obesitat en nens i adolescents perquè es menja malament i no es fa suficient exercici físic. «Si no fem alguna cosa per millorar la qualitat de vida de la població jove, una de cada quatre persones que ara té 25 anys, patirà un ictus al llarg de la seva vida».

Aquesta tendència és totalment contrària en el cas de persones d’edat més avançada. «En aquests casos hi ha més conscienciació i es fa més exercici físic, a més de vigilar més l’alimentació». Finalment, Serena va mostrar especial preocupació per l’augment de dones fumadores. «Està demostrat que el tabac és un factor de risc més elevat en dones que homes», va concloure.