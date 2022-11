Creix la diabetis en els joves per l'augment de l'obesitat

L’augment de l’obesitat i l’excés de pes en la població infantil i adolescent està començant a repercutir en un creixement de la diabetis tipus 2 en persones més joves. Així ho alerta la cap de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona, Mercè Fernández, qui concreta que aquest tipus de diabetis es pot prevenir i va directament associada als factors de risc, com és el cas de l’obesitat.

El 14% de la població adulta pateix diabetis mellitus 2, una malaltia molt prevalent i que augmenta progressivament. Els pacients poden patir descompensacions agudes i pot ser la causa de complicacions cròniques greus. Els diagnòstics més freqüents d’aquest tipus de diabetis es fan als centres d’atenció primària, des d’on precisament s’estan impulsant noves figures, com ara nutricionistes, per tal de treballar en la prevenció. També s’estan impulsant programes per evitar l’excés de pes com ara el de Nens en moviment.

«Totes aquestes iniciatives són importants, cal treballar de forma coordinada per establir protocols conjunts i així abordar els factors de risc», concreta, tot i que afegeix que «calen més polítiques de prevenció».

En el cas de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona, es tracten més aviat pacients amb diabetis tipus 1, que requereixen tractament diari d’insulina. Les causes de l’inici de la malaltia són factors genètics i desconeguts. Cada any s’atenen uns quaranta pacients nous i en total n’hi ha uns 2.000. És molt més prevalent la diabetis tipus 2, ja que afecta uns 64.000 gironins.

Fernández concreta que a nivell internacional, la diabetis tipus 1 està augmentant, tot i que a Girona encara no s’ha copsat.

Èxit de la monitorització

La Unitat ja fa uns 25 anys que es va crear i és referent a la població de la Regió Sanitària de Girona. Una de les iniciatives d’èxit més recents és el Programa de monitorització contínua de glucosa en pacients amb diabetis tipus 1, una eina que permet el seguiment continuat dels nivells de glucosa. Als pacients se’ls col·loquen uns sensors al braç que mesuren aquest índex sense necessitat de fer la punció capil·lar. Els pacients s’han d’instal·lar una aplicació al mòbil, que és que la permet analitzar les dades i alhora que els professionals sanitaris en facin un seguiment a distància.

Dos anys després de la seva implementació, el programa ja controla uns 1.800 pacients i més del 80% dels usuaris fa un bon ús del dispositiu. A més, aproximadament un 70% d’ells té uns nivells de glucosa per sota del 5%. Fins ara, el monitoratge només estava finançat pels pacients amb diabetis tipus 1, però Fernández concreta que comencen a afegir pacients amb diabetis tipus 2 que tenen un comportament com el de tipus 1.

Els usuaris que formen part del programa han de rebre una formació estandarditzada sobre la col·locació del dispositiu, l’extracció de les dades i la seva correcta interpretació per poder aprofitar al màxim les prestacions d’aquests sistemes. Aquesta formació és realitzada per les educadores terapèutiques de la unitat.

Finalment, la metgessa destaca que la posada en marxa de l’hospital de dia va suposar un abans i un després. «És un centre de referència a Girona, ja que fem atenció al pacient amb problemes endocrinològics sense necessitat que hagi d’ingressar i sense intermediaris; a més tenim contacte de primera mà amb tots els hospitals comarcals».

La diabetis mellitus és un problema creixent de salut pública a Catalunya. Prova d’això és l’increment del 6,5% dels casos diagnosticats a la sanitat pública catalana des del 2020, en què els casos diagnosticats ascendien a 589.601 en comparació amb els 630.854 del 2021. A Girona hi ha 63.895 casos de persones amb diabetis en total.

Girona rebrà uns 250 mesuradors de glucosa per a diabètics tipus 2

El Departament de Salut comença a dispensar, de forma gradual, els dispositius de monitoratge contínua de glucosa als pacients amb diabetis tipus 2, dependents de la insulina i que necessitin almenys sis controls de glucèmia al dia. A Catalunya, al voltant de 2.500 persones diabètiques compleixen aquests requisits.

El desplegament s’inicia en diferents fases, prioritzant la distribució a les persones gestants o en programació d’embaràs i els menors de 18 anys. La indicació dels dispositius es farà a l’entorn assistencial de seguiment habitual del pacient.

El dispositiu de monitoratge continu de glucosa, és un aparell que mesura els nivells de glucosa en el líquid intersticial (no en sang) en temps real. Proporcionen informació comparable a la glucèmia capil·lar de forma continuada i segura, milloren el control metabòlic i alerten el pacient en detectar valors alts o baixos dels nivells de glucosa, i augmenten la qualitat de vida de pacients i cuidadors.

La cap de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona, Mercè Fernández, recorda que «caldrà respectar aquests criteris perquè hi ha moltes persones que tenen diabetis tipus 2 però només una petita part rebrà el dispositiu».

Alerten del desabastiment d'alguns medicaments

Fa setmanes que alguns punts d’Espanya estan detectant desabastiment a les farmàcies d’alguns medicaments que se solen receptar a persones amb diabetis. Un dels punts amb més dèficit és Múrcia. Segons avança La opinión de Murcia, del mateix grup editorial que Diari de Girona, els pacients amb diabetis tipus 2 que es tracten amb medicaments anàlegs del GLP-1 tenen problemes per trobar-ne. Aquests fàrmacs es troben desproveïts a causa de la gran demanda que s’ha registrat els últims mesos, ja que s’ha comprovat que a més de tractar la diabetis, estan sent usats per perdre pes.

Aquesta situació ha portat a una manca d’estoc que està comprometent el tractament de milers d’usuaris de la Regió de Múrcia, alguns dels quals fa setmanes que no es poden administrar en no trobar-lo a les farmàcies.

El grup dels medicaments anàlegs del GLP-1 inclou fàrmacs autoritzats per millorar el control glucèmic en el tractament dadults amb diabetis tipus 2 no suficientment controlada amb dieta i exercici.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) reconeix que l’últim mes ha tingut coneixement d’un augment de la demanda dels medicaments inclosos en aquest grup i ha emès una sèrie de recomanacions per intentar pal·liar els problemes de subministrament si no s’ajusten les prescripcions als casos per als quals estan indicats; en aquest cas la diabetis tipus 2.

A Espanya aquests medicaments només es financen per a pacients diabètics pel sistema nacional de salut (SNS), però també estan indicats per a l’obesitat. «Aquesta és una de les conseqüències del lliure mercat, que les companyies els acaben venent en aquells territoris on tenen un preu més alt i es genera un problema als pacients», expliquen endocrins experts.

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, la cap de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial confirma que s’estan trobant amb pacients que tenen problemes per trobar els medicaments que sempre havien pres i els metges han de buscar alternatives.

«És cert que hi està havent una alta demanda als laboratoris on es compren aquests medicaments i hem de fer alguns reajustaments; però estem buscant la millor alternativa», concreta.

D’altra banda, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, matisa que el desabastiment és més accentuat a algunes comunitats autònomes concretes però que en el cas de Catalunya s’ha detectat algun problema de menys importància.