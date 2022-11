La licitació pública de l’Estat a Girona cau un 50% aquest any

La licitació d’obra pública a les comarques gironines es va situar en 210 milions d’euros entre gener i setembre, una quantitat lleugerament inferior a la del mateix període de l’any passat, quan es van registrar les millors xifres de l’última dècada. L’administració local és qui ha impulsat més obres a Girona en aquests nou mesos, amb projectes per valor de 118 milions, una quantitat molt similar a la de l’any passat. A continuació se situa la Generalitat, amb obres valorades en 54 milions d’euros i un creixement anual del 80%, i finalment l’Estat, que només ha licitat 38 milions fins al setembre, amb un descens anual del 50%. Són dades de la patronal Seopan, que destaca que 123 milions corresponen al icitació d’obra civil i poc més de 80 milions a edificació.

Licitacions desertes

La licitació és un pas posterior a la inclusió del projecte en el pressupost d’alguna administració, però no necessàriament suposa la seva execució. De fet, en els últims mesos són molts els projectes la licitació dels quals ha quedat deserta o bé l’adjudicatària hi ha acabat renunciant perquè el preu de licitació no contemplava l’encariment dels materials de la construcció registrat en els últims mesos. Segons els contractistes catalans, entre 2021 i 2022 han quedat desertes un total de 370 obres, per un import de 95 milions d’euros

A l’octubre, el sector alertava que les administracions no havien actualitzat amb prou diligència els preus dels materials de l’obra pública, cosa que provocava que, amb la inflació disparada, entre altres motius, per la guerra d’Ucraïna, no els sortís a compte presentar-se a certs projectes. Fa pocs dies, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública va anunciar que ampliava la llista de materials als quals es revisa el preu: fins ara n’eren quatre i ara en seran deu. Materials ceràmics, la fusta, els plàstics, els productes químics i el vidre s’afegeixen a una llista que ja contemplava la pujada de preus de materials siderúrgics, materials bituminosos, alumini i coure.