Matí atrafegat a la nau que la Creu Roja té a Vilablareix (Gironès). Els voluntaris que donen un cop de mà als altres Reis d'Orient recorren amunt i avall passadissos plens de joguines per omplir els lots destinats a infants en situació de vulnerabilitat. L'entitat preveu repartir aquest Nadal 9.000 joguines. Per això, fan una crida a la col·laboració ciutadana per donar joguets. Els requisits són que siguin nous, no bèl·lics i no sexistes. «Tots els infants tenen dret a jugar amb joguines noves», ha explicat Mar López, membre de Creu Roja Joventut Girona. Ara per ara, els que fan més falta són per a infants d'entre 9 i 12 anys. Des de Vilablareix, els lots amb joguines arribaran arreu de les comarques gironines abans que acabi l'any.

Que tots els infants de les comarques gironines puguin estrenar joguines per Nadal. Aquest és l'objectiu de la campanya de la Creu Roja 'Els seus drets en joc' que, un any més, recull joguines per fer-les arribar a les famílies en risc d'exclusió. L'objectiu enguany és repartir uns 9.000 joguets arreu de les comarques gironines. A Girona ciutat, per exemple, hi ha peticions d'unes 300 famílies amb fills.

Quan falten pocs dies per l'inici de les festes nadalenques, la feina no s'atura a la nau de Vilablareix des d'on els voluntaris preparen els lots per fer-los arribar a les famílies. La membre de Creu Roja Joventut Girona, Mar López, ha explicat que la campanya de recollida de joguines ha anat a bon ritme, però que, en aquest moment, en falten sobretot per a nens i nenes d'entre 9 i 12 anys.

Per això, fan una crida a la col·laboració per a la donació de joguines als punts de recollida per poder completar la campanya. Els únics requisits són que els joguets siguin no sexistes, no bèl·lics i, sobretot, nous: «Anys enrere acceptàvem donacions de joguines de segona mà, però era molt complicat perquè ens havíem d'assegurar que no estiguessin trencades i que tinguessin totes les peces. A banda que algunes no es podien aprofitar. Ara només n'acceptem de noves. També perquè defensem els drets de tots els infants de poder jugar amb joguines noves». Sí, a més, poden ser jocs cooperatius per promocionar el joc entre els familiars, millor que millor.

Els lots es pensen i preparen per a cada família, tenint en compte els infants del nucli familiar. Així, per a nens i nenes de fins a 5 anys, hi ha una joguina, un llibre i un peluix. Per als que tenen entre 6 i 12 anys, una joguina, un llibre adaptat a la seva edat i un kit amb material escolar.

Des d'aquí, comencen a distribuir els lots perquè arribin a les famílies abans que acabi l'any i perquè les puguin portar els Reis d'Orient. Són famílies ja usuàries de Creu Roja, derivades per serveis socials i infants de famílies refugiades. Una altra vessant de la campanya consisteix a portar joguets als nens i nenes que estiguin ingressats a hospitals durant les festes nadalenques.

La campanya de recollida de joguines és una iniciativa que té la finalitat de promoure l'ús dels jocs i les joguines com a eina educativa i de transmissió de valors en el context escolar i familiar. Les 9.000 joguines donaran resposta als més de 3.000 nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat de la demarcació.