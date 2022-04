A falta de tot just una setmana per la celebració de Sant Jordi, les llibreries calenten motors organitzant una sèrie de signatures de llibres. Escriptores i escriptors com Agnès Marquès, Alfred Bosch, Pep Prieto, Marta Bellvehí, Martí Gironell, Rafel Nadal o Laia Aguilar firmaran exemplars de les seves novel·les. Entre les 11 h i les 14 h i de 18.30 h a 19.15 h, els lectors podran veure en directe als autors a la llibreria Abacus Centre de Girona. També en la franja de les 11 h a les 14 h desfilaran per la cèntrica llibreria Geli autores com Empar Moliner, Blanca Busquets, Sebastià Alzamora o Gemma Lienas. La Llibreria 22 també acollirà al llarg del dia autors com Mar Bosch, Toni Curanyes o Marta Romagosa.