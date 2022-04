La banda Dorian han estrenat el seu últim disc, 'Ritual', en un concert aquest divendres a les escales de la catedral de Girona. Es tracta de la primera parada a Catalunya que fa la banda en la gira internacional que ha organitzat la banda aquest 2022 una setmana després de publicar el nou disc. De fet, la banda de Barcelona ha decidit començar el concert amb alguns dels seus temes dels discs anteriors i no ha estat fins a la quarta cançó que ha cantat 'Tornado', un dels temes que s'inclou a 'Ritual'. Amb el concert de Dorian d'aquest divendres a la nit, el festival Strenes encarrila l'últim cap de setmana de programació a Girona des de l'escenari de les escales de la catedral.

Tot i les amenaces de mal temps, el cel ha perdonat el divendres a Girona i el públic del festival Strenes ha pogut gaudir del concert de Dorian a les escales de la catedral amb una temperatura agradable i sense pràcticament núvols a l'horitzó. Quan passaven poc més d'un quart d'onze de la nit, els membres de la banda han pujat a l'escenari ovacionats pel públic, assegut a unes escales de la catedral pràcticament plenes.

Els membres de Dorian han agraït actuar a Strenes, després de portar "molts anys" intentant tocar-hi, segons ha anunciat el vocalista, Marc Gili. Al final s'han estrenat en una de les millors edicions del festival, la desena, i inaugurant els concerts a les escales de la catedral.

En la seva cita a Girona, Dorian han presentat el seu nou disc, 'Ritual', que fa tan sols una setmana que va veure la llum. Fins ara havien avançat alguns senzills, dom ara 'Dos vidas', que també ha format part del repertori d'aquesta nit. Malgrat tot, la banda de Barcelona ha escollit 'Noches blancas' per començar la seva actuació, un dels temes que formen el disc 'Justicia Universal' publicat el 2018.

'Ritual', un disc que va a contracorrent

De fet, el repertori escollit per la banda ha estat un repàs a bona part de la seva discografia i fins a la quarta cançó no han interpretat 'Tornado', un dels temes que formen 'Ritual'. Malgrat tot, el públic ha ovacionat el nou tema i fins i tot ha corejat part de la tornada i ha respost la crida del cantant a l'hora d'ajudar-lo al final del tema.

Un disc que el propi cantant ha avançat que va "en contra del que demanen les discogràfiques" en què demanen treure senzills de forma habitual. 'Ritual' és un àlbum amb un recull de temes pensats i cuinats a foc lent, amb un fil conductor amb l'objectiu que els seus seguidors puguin absorbir cada missatge i hi reflexionin.

Un públic entregat que ha assimilat els nous temes de la banda d'indie-pop com han fet amb els discs anteriors. La parada de Dorian a Girona ha estat la primera a Catalunya de la gira internacional que faran per acostar 'Ritual' al públic. Després de fer tres parades a Mèxic i un concert a Pamplona, ha tocat participar a Strenes. Després de l'actuació de Girona, Dorian torna a l'Amèrica Llatina i no tornarà a la península fins a finals de maig.

Últim cap de setmana d'Strenes a Girona

Amb el concert de Dorian aquest divendres a la nit, el festival Strenes encarrila la seva recta final a Girona. Aquest dissabte els Pets presentaran el seu nou disc, '1963', només un dia després que aquest sortís al mercat. Els de Constantí ja han esgotat totes les localitats per l'estrena a Girona. El diumenge serà el torn de la Suu que també estrenarà el nou àlbum ('Karaoke') i que queden pocs seients disponibles. Els dos concerts també es faran a les escales de la catedral, si el temps ho permet.

A partir del mes de maig, el festival es traslladarà a Barcelona amb les actuacions de Doctor Prats, Tribade i Magalí Sare. El certamen musical tancarà la desena edició el 21 de maig.