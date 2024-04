El Museu d'Art de Girona adquireix un fragment del retaule de Sant Feliu de principis del segle XVI

El Museu d'Art de Girona ha adquirit un fragment del retaule major de l'església de Sant Feliu que data de principis del segle XVI. És una part del lateral que l'emmarcava i on hi apareix un dels monarques de la dinastia del rei David (tot i que no es pot identificar quin). La peça, un fragment de 123 centímetres d'alt i uns 90 d'amplada, és obra de l'escultor d'origen burgalès Pere Robredo (que es va instal·lar a Girona entre els anys 1507 i 1512). Robredo va fer les talles de tot el cos alt del retaule, inclosos els laterals -coneguts com a guardapols- i les figures secundàries que ornamentaven els muntants. La compra del fragment del retaule s'ha fet a través dels Amics del Museu d'Art, que n'han fet donació a l'equipament.

Aquesta setmana, el Museu d'Art de Girona ha rebut la donació d'una peça que pertanyia a l'antic retaule major de Sant Feliu de Girona; en concret, un fragment del lateral que l'emmarcava. El Museu d'Art exposa i conserva bona part del conjunt del retaule, mentre que una altra part es troba a la basílica de Sant Feliu. Els Amics del Museu d'Art, que puntualment donen suport al museu amb adquisicions per al seu fons, van fer la compra i aquest dijous es va rebre i es va fer efectiva la donació al museu.

La peça, un fragment de prop de 123 centímetres d'alt i uns 90 d'amplada, és obra de l'escultor d'origen burgalès Pere Robredo, instal·lat a Girona entre els anys 1507 i 1512. Robredo va fer la decoració tallada de tot el cos alt del retaule, inclosos els guardapols, així com les figures secundàries que ornamenten els muntants. "La seva obra és el resultat d'un treball de taller, caracteritzat per la introducció de detalls, ornaments i elements propis del renaixement plateresc castellà", destaca el Museu d'Art.

Els Amics del Museu d'Art amb el fragment del retaule de Sant Feliu que han adquirit i donat a l'equipament / Museu d'Art de Girona

El fragment en qüestió formava part d'un dels laterals, anomenats guardapols o polseres, que envolten el retaule a manera de marc. Els guardapols dels laterals estaven dedicats a la iconografia de l'arbre de Jessè, la representació de la genealogia de Jesucrist des de Jessè, pare del rei David. Una temàtica que servia per reforçar l'enllaç entre l'Antic i el Nou Testament. Aquest fragment, amb un personatge coronat que porta una maça a la mà, correspondria a un d'aquests reis de la dinastia, sense poder identificar quin.

Durant setze anys

El retaule major de l'església de Sant Feliu de Girona va ser una obra de grans dimensions i complexitat executada al llarg de setze anys, de 1504 a 1520. "Avui és un dels millors exemples conservats de transició de l'estil Gòtic cap als nous models del Renaixement a Catalunya", subratlla el Museu d'Art.

En la seva execució, al llarg de setze anys, hi van treballar diferents artífexs: Joan Dartrica (1504) va realitzar l'obra de fusta i la talla decorativa o traceria; la imatgeria es va encarregar a Joan d'Aragó (1505), Pere Coll i Pedro Robredo (1507); i el daurat i pintura van ser realitzats per Pere de Fontaines (1515) i Joan de Burgunya (1518), qui va finalitzar l'obra el 1520.

El retaule va ser un grandiós conjunt de gairebé 15 metres d'altura i 11 d'amplada. I també va ser un dels més cars del moment (pagat, en bona part, gràcies a deixes testamentàries).

"Aquesta nova peça ve a completar el conjunt del retaule, que al 1936, a l'inici de la Guerra Civil, es va desmuntar de Sant Feliu i es va emmagatzemar a la Catedral de Girona", explica el museu. Set anys més tard, al 1943, es va reconstruir un nou retaule per a l'església de Sant Feliu aprofitant parts de l'antic. Les altres parts es conserven al Museu d'Art, exposades en una sala dedicada al retaule.