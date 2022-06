«A mi El sueño de Morfeo em va marcar la vida i ningú no es pot imaginar com n’estic de content de tornar a veure’ls en un concert en directe». Poques alegries podia rebre Alejandro Cuesta Villa que li generessin tanta energia com saber que el seu grup de l’ànima, torna als escenaris. Serà els dies 17 i 18 de juny a Gijón i a Oviedo, en dues úniques i especials cites ja que responen a la proposta de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany aquest diari, i Endesa Music Lover, que tornessin a pujar als escenaris en un «Gran Repte Solidari» d’ajuda als damnificats per l’erupció del volcà Cumbre Vieja, a La Palma.

El preu de les localitats és de 43 euros i la recaptació dels dos recitals anirà a famílies sense recursos i encara sense llar que els tècnics del Cabildo Insular tenen identificats com a especialment necessitats de suport. I aquest component solidari dels concerts ha fet que Alejandro Cuesta es reafirmi encara més, si és possible, que ha d’estar no en una, sinó en les dues cites, recolzant doblement al grup en el seu despertar i en el seu projecte de col·laboració amb els palmers. Per més que, si escau, aquesta devoció l’hagi posat al davant fins i tot de la seva «obligació». I aquesta obligació a què es refereix Alejandro passa, dimarts, dijous i dissabtes de cada setmana, per sotmetre’s a una llarga diàlisi per tenir al fil el seu danyat ronyó. «Estic pendent de trasplantament i tinc diàlisi aquell dissabte del concert, però ja he dit a la supervisora ​​que, passi el que passi, jo vaig segur als dos concerts», explica l’implicat.