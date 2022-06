La nit de les Rigobertas (amb el permís d'una imponent Zahara)

Ja no hauria de ser un fet destacable que dues dones protagonitzin una vetllada musical i, no obstant això, continua sent més necessari que mai reivindicar-ho. Unes empoderades Zahara i Rigoberta Bandini es van menjar aquest passat dissabte l'escenari situat a la platja gran de l'Estartit en la tercera i última de l'Ítaca Sant Joan, en la qual també van brillar els barcelonins Habla de Mí en Presente -amb la seva dinàmica tecnorumba de tall sensible-, els empordanesos Cala Vento i el duo Serial Killerz -amb les seves barreges impossibles-. Cinc propostes explosives que van aplegar al voltant de 4.500 persones disposades a ballar, cantar i deixar-se endur pels ritmes frenètics celebrant, d'aquesta manera, l'inici de la temporada estival.

Habla de Mí en Presente, una jove formació formada el 2012 a Berlín i establerta actualment a Barcelona, va obrir la vetllada oferint un intens repertori a base de tecnorumba i molta sensibilitat. El quintet format per Pau Balaguer, Max Grosse, Jonathan Hamann, Rémi Fa, Blai Juanet i Luís Batalla va animar l'inici de la jornada tot interpretant els temes del seu nou treball discogràfic, un "Vivir más" publicat aquest mateix any i amb el qual han començat a trepitjar fort dins l'escena musical catalana.

L'activisme electrònic d'una imponent Zahara va obrir la part més reivindicativa de la nit. La d'Úbeda va exhibir, a base de sintetitzadors a tot volum, lletres punyents i molta actitud, un resplandent empoderament femení de marcat caràcter reivindicatiu. La cantant, compositora i escriptora va presentar a la Costa Brava els temes del seu controvertit i autobiogràfic àlbum "Puta", a la portada del qual apareix disfressada de verge Maria motiu pel qual va ser censurada l'estiu de l'any passat a Toledo després que la formació d'extrema dreta Vox el titllés "d'ofensa extrema a la verge". Amb una cridanera posada en escena -en un xou que va comptar amb la complicitat de dues ballarines- Zahara va interpretar un reguitzell de temes, alguns dels quals molt corejats pel públic, com "Merichane", "Negronis y Martinis", "Ramona" o una "Dolores" que va servir per cloure l'actuació.

Després d'una breu pausa amenitzada per Carles Pérez (Flaixbac), va arribar el torn de la cap de cartell de la nit. Rigoberta Bandini, el nom artístic de la cantant i actriu barcelonina Paula Ribó, no va decebre i des del minut zero va anar encadenant èxit rere èxit. No hi van faltar "Perra", "Too Many Drugs", "A ver qué pasa", "In Spain We Call It Soledad", "Julio Iglesias", "A todos mis amantes" o la versió del "Cuanto tú nazcas" de Mocedades. El tema estrella va ser "Ay Mamá", que la cantant va interpretar dues vegades, una al principi del concert i l'altra a la recta final, en la qual va fer acte de presència la geganta Rigoberta de la Bisbal d'Empordà -amb un pit ben visible- que enguany ha celebrat el seu 40è aniversari.

Aleix Turon i Joan Delgado, els dos integrants de Cala Vento, van agafar el relleu posant una marxa més a la vetllada amb la seva elèctrica i melòdica proposta de rock amb notes de pop i garage. A més de repassar alguns dels seus grans èxits, com "Abril" o "Isla Desierta", el duet empordanès també va repassar el seu darrer treball, "Balanceo" (2019), i va interpretar temes més nous com "Teletecho" -la versió original del qual compta amb la participació d'Amaral- així com la recent versió de "Del Montón", la cançó original del músic sevillà Antonio Luque (Sr. Chinarro).

Van cloure la nit, amb una esbojarrada sessió, la parella barcelonina de DJ Serial Killerz, posant punt final a un reeixit Ítaca Sant Joan que, després de dos anys de pandèmia ha tornat enguany a celebrar l'arribada de l'estiu en un escenari tant màgic i excepcional com el de la platja de l'Estartit, amb les Illes Medes de testimonis de luxe, i que ha rebut en tres dies un total de 13.221 espectadors. La trompetista i saxofonista Andrea Motis tancarà, el pròxim diumenge 3 de juliol a la platja del Port Bo de Calella de Palafrugell, la celebració dels deu anys d'un festival Ítaca que continua apostant per un programa eclèctic, de qualitat i compromès.