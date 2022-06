El cinema en català arriba a xifres rècord gràcies a «Alcarràs»

El film Alcarràs, dirigit per la cineasta Carla Simón, continua protagonitzant notícies. Segons una anàlisi de l’ACN, a partir dels anuaris estadístics de Cultura entre el 1997 i el 2020 i de dades de Comscore facilitades per l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) del 2021 i 2022, mai des de com a mínim fa 25 anys s’havia arribat al 5% d’entrades de cinema en català venudes en un any complet. Amb tot, la dada en els primers cinc mesos i mig del 2022 se situa en el 6,7%, gràcies a l’estrena del premiat film de Simón. En només dos mesos, l’impuls de la pel·lícula ja és equiparable al de Pa Negre, amb 230.000 espectadors en català. El film d’Agustí Villaronga en va sumar 246.488 entre 2010 i 2011.

El número d’entrades de cinema en català, sumant versions originals, doblades i subtitulades, ha oscil·lat aproximadament entre l’1,5% i el 4,5% des que el Departament de Cultura facilita dades equiparables, el 1997. El rècord en números absoluts es va registrar el 2003, amb 1.074.111 tiquets, seguit del 2002, amb 905.993. No obstant, el número total d’espectadors a les sales era significativament més alt que els anys posteriors fins l’actualitat. Així, el percentatge més elevat fins ara s’ha assolit el 2012, amb el 4,43%, que superava els màxims fins aleshores dels dos anys anteriors (3,68% el 2010 i 3,91% el 2011). La cinta basada en la novel·la d’Emili Teixidor va sumar 92.356 espectadors el 2010, a partir de la seva estrena, l’octubre d’aquell any. L’èxit es va sostenir fins al 2011, esperonada pels guardons rebuts als Premis Gaudí i els Goya d’aquell any, que n’hi van fer sumar 154.132 més. En total, gairebé un quart de milió d’entrades venudes a Catalunya i en català –lleugerament per sobre dels 230.000 que, de moment, suma Alcarràs a pocs dies de fer dos mesos de l’estrena. Xifres rècord Així, la pel·lícula de Carla Simón ha contribuït de manera molt clara a les 315.127 entrades venudes en català entre l’1 de gener i el 12 de juny d’aquest any, un 6,7% del total –per bé que és una xifra de ComScore i no encara del tot comparable amb les ja consolidades dels anuaris de Cultura del 1997 al 2020. Els números ja són superiors a les del 2020 i 2021, condicionades per la pandèmia.