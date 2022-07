Agrupación Señor Serrano inaugurarà el 42è Festival de Torroella de Montgrí

El Festival de Torroella de Montgrí encetarà dissabte al vespre a l’Espai Ter la seva 42a edició amb Extinció, un espectacle de la sempre trencadora Agrupación Señor Serrano que posa en escena dues misses del compositor Joan Cererols, la Missa de batalla i la Missa pro Defunctis. A banda de donar el tret de sortida a la cita musical del municipi baix-empordanès, aquest serà també l’espectacle que el certamen dedica a la memòria d’Ernest Lluch, economista, polític i col·laborador del Festival, assassinat per la banda terrorista ETA el 2000.

El festival, que enguany vol reivindicar la música «com espai de refugi a recer de la fúria del món», proposa fins al 21 d’agost un total de vint concerts, en forma de refugi, amb una important presència de música barroca –el 40%– i de cant –un 30%–. A més a més, en aquesta edició l’organització ha decidit avançar els recitals per tal de facilitar la conciliació pública. D’aquesta manera, tots els concerts començaran a partir de les 20.30 h. Segons assenyala el certamen en un comunicat, aquesta era una demanda que molts espectadors els havien fet arribar des de fa temps.

La programació del festival inclou cites destacades com el primer dels concerts en els quals el Quartet Gerhard oferirà al llarg de tres edicions la integral dels quartets de corda de Dmitri Xostakóvitx; l’actuació del quartet de saxofons Kebyart; el Cor de Noies de l’Orfeó Català, acompanyat del conjunt Vespres d’Anadí; el conjunt vocal i instrumental belga Vox Luminis o el jove pianista sevillà Juan Pérez Floristán.

Del passat al present

Estrenat el passat mes d’abril a Madrid, Extinció és una coproducció del Teatro Real de Madrid i el Teatro de la Abadía que viatja al passat per mostrar, ja en el present, una societat malalta. Amb un treball escènic de caràcter poètic i visual, l’espectacle transcendeix a les dues obres en les quals s’inspira. Joan Cererols va ser director de l’Escolania de Montserrat i un dels màxims exponents de la música barroca a Espanya. Bona part de la seva obra es va perdre el 1811 en l’incendi del monestir de Montserrat durant la invasió napoleònica. A Torroella de Montgrí, l’espectacle comptarà amb la interpretació musical a càrrec del Cor Cererols, creat el 2018 per antics membres de l’Escolania de Montserrat. Els espectacles de l'Agrupación Señor Serrano, companyia que acostuma a trepitjar les comarques gironines, destaquen per la seva potent fusió de vídeo en directe, maquetes, text, elements sonors i objectes.