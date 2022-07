Aquest any es compleix el centenari d'Ava Gardner, i Tossa de Mar, on va rodar Pandora y el holandés errante, ho celebra amb un homenatge al qual posa música Laura Andrés, una pianista la carrera de la qual va fer un salt després de col·laborar amb Shakira, a la qual va conèixer com a professora dels seus fills. Encara es recorda en aquest municipi de la Costa Brava aquell rodatge de fa 71 anys, però especialment el suposat idil·li de l'actriu nord-americana amb el torero i company de repartiment Mario Cabré i la visita llampec que va fer a la localitat Frank Sinatra, afligit d'un atac de gelosia.

Aquesta nit, a partir de les 22 h al recinte emmurallat de la Vila Vella de Tossa, el Festival Petit Paradís programa un homenatge amb motiu del centenari amb música, pintura i fins a un holograma de la nord-americana. Al piano hi serà Laura Andrés, que també ha tingut a prop un altre d'aquests personatges artístics la vida personal dels quals genera titulars i que, en el seu cas, la va ajudar a fer el salt de l'àmbit de l'educació al dels escenaris. Andrés no va conèixer Ava Gardner, però sí Shakira, la cantant colombiana als fills de la qual va fer classe mentre obtenia el títol superior de piano clàssic. Amb el seu postgrau sota el braç i un màster en Pedagogia a l'Institut Jaques-Dalcroze, va viure a Suïssa dedicada a la formació fins que va decidir tornar a Espanya, perquè «s’avorria». «Vaig començar a treballar amb les companyies La Cubana, Dagoll Dagom i, després, vaig anar al col·legi on Shakira portava els seus fills, vam connectar i li vaig fer una cançó a piano», relata. Allò va ser per al disc El Dorado. La colombiana se la va emportar a presentacions de l’àlbum a Miami i va començar un gir radical en la seva carrera. La connexió amb Shakira li va suposar «una accelerada increïble» en la seva carrera, fins llavors vinculada a la docència, inclòs un treball a l'Institut del Teatre de Barcelona. L’any passat va arribar un primer àlbum, Blanc, amb el qual aquest any ha guanyat el Premi de la Música Catalana, i una gira que encara dura a l’espera de publicar a la tardor un nou disc, Kintsugi. Gardner, una dona avançada Per a la pianista, l’actriu va ser «una dona avançada al seu temps per com va decidir viure. Es va casar, es va divorciar, va tenir amants, va tenir una vida plena i, avui dia, ningú faria cas d'això, perquè en l'starsystem és una normalitat, però ella es va emportar una fama difícil», subratlla Andrés, que es confessa admiradora d'Ava Gardner com a dona. L'homenatge del Petit Paradís, que enguany celebra la seva segona edició, intenta «retratar la seva vida amorosa de manera bonica, perquè formava part d’ella, era aquesta manera de viure la vida salvatge i intensament». El festival continuarà aquest cap de setmana amb els concerts de Marlango, demà divendres, Queralt Lahoz (dissabte) i Óscar Antón (diumenge). La setmana vinent també passaran per Tossa de Mar Sofía Gabanna, Juno o Steffen Morrison entre d’altres.