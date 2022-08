Sopa de cabra i el públic es fan grans, però les cançons no

Blaumut sona diferent i sona bé, una mica com el F’Estiu, el festival de música de Calonge que tot just amb un parell d’anyets de vida ha aconseguit fer-se un lloc en l’acaparat calendari de l’estiu a la Costa Brava buscant precisament això, el fet diferencial. Si dijous, en la inauguració, era Rita Payés la que enamorava al pati d’armes del Castell, l’endemà, amb un auditori encara superior, als jardins, Blaumut hi va presentar el seu cinquè treball d’estudi, Olímpica i Primavera, editat amb la gironina U98. Lluna plena, calor sufocant, encara que això ja no sigui res de nou, i un bon marc, a la falda del Castell medieval, per deixar-se emportar per aquesta curiosa barreja de pop i folk mesclat amb música clàssica que proposen.

Obertura, la cançó escollida per obrir el concert, ja representa tota una declaració d’intencions del nou treball, que va començar a rodar fa uns mesos a l’Auditori de Girona en el marc del festival Strenes. Ressó de pop èpic (evident també per exemple a Atles o La teoria) amb combinació del violí de Vassil Lambrinov i el violoncel d’Oriol Aymat. Darrere seu van anar caient els altres temes del disc, amb moments especialment divertits com quan Lambrinov va recordar que no era el primer cop que actuaven a Calonge: ho havien fet el 2013 en el marc d’un altre festival, DoReMiFa’n Flors, i va mostrar-se encisat per aquest nom.

El concert va anar pujant d’intensitat i com era previsible van ser les cançons més coneguts de Blaumut les que van acabar engrescant el mig miler d’espectadors que es van reunir al Castell. Van sonar, així, òbviament, Bicicletes, 21 botons o Pa amb oli i sal, la tonada de la qual l’auditori va anar repetint, tot xiulant, al ritmedels músics. No trigaran a tornar a aparèixer per les comarques gironines: el 22 d’agost actuen al Som de Mar de Lloret.

El F’Estiu, mentretant, tancava ahir el seu primer cap de setmana amb Gemma Humet a l’espera del segon, que promet, amb les cobles Sant Jordi i la Llobregat, Vicens Prats i Albert Guinovart, i Maria del Mar Bonet.

Gerard Quintana és de verb fàcil. Li agrada parlar. I amb el temps, fent-se gran com tothom, això li ha anat a més. El cantant de Sopa de Cabra va fer moltes reflexions entre cançó i cançó en el concert de dissabte al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Va parlar de molts temes - de la història del grup, de l’amor i les guerres, d’Open Arms... , però en una va estar especialment lúcid. Parlant de les cançons més clàssiques del grup, Quintana va revelar que «quan portàvem quatre o cinc anys del grup, farts que ens demanessin tocar sempre les mateixes cançons, vam intentar treure L’Empordà del repertori, però la gent no ens ho va deixar fer. La continuaven demanant». «Ara ens n’adonem la sort que tenim de poder continuar-las cantant», va reconèixer Gerard Quintana..

La reflexió del cantant serveix per explicar perfectament el concert. Trenta anys no passen en va per ningú. Ni pels artistes, ni pel públic. Fans de Sopa de Cabra que, però, han canviat la suor dels moguts concerts de trenta per les cadires de Porta Ferrada. Els músics i el públic es fan grans; tanmateix, les cançons continuen. Les de fa vint i trenta anys.

«Ja n’estic fins als collons/De dormir amb els pantalons/Avui me’ls trec/No hi ha pas raons». La lletra de Blujins roc, un clàssic en la tercera cançó d’un concert que havia començat amb el Tot queda igual, contrastava amb un públic que encara no s’atrevia a aixecar-se de la cadira. No va ser fins Si et quedes amb mi, que la gent es va deixar anar una més i, d’allà fins al final, es va veure molt clar la diferència entre les cançons més icòniques de Sopa de Cabra i la resta. Amb unes en el públic dempeus, lluny de la festa de fa trenta anys, però drets, amb la resta asseguts a la cadira. Entre les primeres Mai trobaràs, El boig de la ciutat i Sexo; lògicament L’Empordà i la traca final amb El Far del Sud, Cercles i Camins.