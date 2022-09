La posada en marxa d’un nou centre logístic dificulta la distribució de llibres

Novetats literàries que no arriben a l’hora, reposicions que no se serveixen i presentacions que pengen d’un fil perquè els exemplars encara no són a la llibreria són algunes de les conseqüències de la fusió de la logística dues de les distribuïdores de llibres més importants del país. Àgora i Les Punxes s’han unit ara en un nou centre logístic, EntreDos, que està portant de corcoll a llibreries i editorials. El nou centre logístic duplica els metres quadrats que fins ara sumaven les dues distribuïdores i dona servei a més de 200 segells editorials, 60.000 títols i 2.500 llibreries de tot l'Estat. Es va posar en marxa a l’agost i des de llavors el sector del llibre està patint dificultats de distribució importants.

Aquesta setmana EntreDos Logistics han reconegut «problemes en la integració i automatització dels processos i que això està afectant en la distribució». Això està repercutint a diversos nivells -novetats, llibre de fons i de text- en un moment especialment complex a les llibreries, per la rentrée literària i l’inici del curs escolar.

Des d’EntreDos assenyalen que en un primer moment el desgavell «va afectar un gran nombre de títols», però que ja ha solucionat la distribució de novetats i que ara treballa en la del llibre de fons. «La previsió és que tot funcioni amb normalitat durant els pròxims dies», apunten.

La llibretera Irene Tortós-Sala, de L’Altell de Banyoles, explica que el setembre està sent «desesperant». «Hi ha alguna novetat que havia d’arribar el 7 de setembre i encara no la tenim, però les novetats de mica en mica comencen a arribar de forma puntual, sense lògica i amb algunes errades als paquets. El problema més greu són les lectures obligatòries als instituts i les reposicions, perquè tenim encàrrecs fets de finals de juliol que no són aquí», diu.

Tortós-Sala demana «paciència i fe» als clients, perquè sap que «les distribuïdores treballen dia, tarda i nit per solucionar-ho», però lamenta que s’estan generant pèrdues per editors i llibreters perquè deixen de vendre «un gruix fort de lectures, no tant de novetat, com sobretot de llibre de fons i lectures obligatòries».

A La 22 de Girona, la situació s’està «començant a normalitzar». «Sembla que s’està desencallant, i ara de cop ens estan entrant tot, tant novetat com llibre de fons», expliquen des de la llibreria del carrer Hortes, que en les darreres setmanes ha «rebut els nous títols «amb comptagotes» i gairebé no tenia reposicions. «Ara faltarà temps i espai per posar-ho tot a lloc», afirmaven ahir a la botiga.

Per la seva banda, Laia Regincós, responsable de la gironina Edicions de la Ela Geminada, pateix perquè pels llibres de fons que no s’estan servint, ja que «al cap i a la fi, són la columna vertebral de les editorials. També tem que, quan tot torni a la normalitat, unes novetats sepultin a les altres i caduquin encara més ràpid del que és habitual, perquè «l’espai a les llibreries és limitat».