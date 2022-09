«Calonge em va fer percebre un sentiment de pertinença»

Nascuda a Madrid el 1994, Belén Vieyra Calderoni no s’ho va rumiar gaire quan, casualment a través de Twitter, va veure que el municipi de Calonge buscava set llibreters per donar forma al nou projecte de Ciutat dels Llibres. A la capital espanyola, Vieyra tenia amics, part de la seva família i una jornada laboral com a comptable en una empresa, a la qual havia accedit després de cursar estudis d’Economia. Malgrat presentar un projecte propi, en la fase final no va superar el procés de selecció. La seva persistència i amor per la poesia i la filosofia van fer que l’empresa barcelonina Libelista li oferís regentar l’establiment que sí que havia aconseguit superar la selecció.

De tot allò ja ha passat un any -el pròxim 10 de desembre la booktown celebrarà el seu primer aniversari- i a Vieyra l’experiència li ha servit per escriure Correspondència (Huerga&Fierro Editores), un llibre de 144 pàgines amb 68 poemes que s’acompanyen d’il·lustracions en blanc i negre i que en part esdevé un agraïment a tot el que aquest municipi del Baix Empordà li ha donat. El passat divendres al vespre el Castell de Calonge va acollir la presentació del llibre en un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, el prologuista, Chema Forte, l’exdirector de Ràdio Nacional d’Espanya, Ignacio Elguero de Olavide i la directora de la Biblioteca Nacional d’Espanya, Ana Santos Aramburu. «El poemari versa sobre cartes, destinataris i remitents. Després hi ha una qüestió etimològica, que és allò que significa correspondència en si. La idea era jugar amb el doble significat de la paraula, perquè a Calonge he rebut pau, afecte i una oportunitat» assenyala la poetessa i escriptora sobre un llibre que, malgrat estar escrit en castellà -atès que la seva autora afirma no comptar encara amb prou fluïdesa per a fer-ho en català- inclou cinc poemes dedicats al municipi i als seus veïns. «Tenia ja un munt d’idees i esborranys, però és un dia en aquest poble, entre aquests carrers i amb la tranquil·litat i el silenci quan tot comença a encaixar i pren sentit. Calonge em va fer percebre un sentiment de pertinença» afegeix l’autora que, el 2018, va debutar amb L’Anima, un poemari escrit íntegrament en italià i que també ha escrit diversos contes. «Sensacions positives» A poc més de dos mesos per celebrar el primer aniversari, Vieyra subratlla les «sensacions positives» que ha experimentat al llarg d’aquest temps al poble dels llibres. «Des que vaig arribar vaig rebre molta hospitalitat, rebo una comunitat veïnal solidària i que un Ajuntament decidís revitalitzar el seu nucli històric econòmicament a través de la cultura» explica. «Després d’haver passat un Nadal, un Sant Jordi i un estiu a Calonge jo puc dir que la cultura no només és rendible, perquè els números donen. Els llibreters no ens fem milionaris, però la gent ve, compra i el marge ens dona per viure» assevera Vieyra. L’escriptora i poetessa també ressalta els beneficis que traslladar-se a Calonge li han reportat en l’àmbit personal. «Visc a 400 metres d’on treballo en un poble on conec el nom de la persona que em ven el pa. Conec la Virginia i en Nacho del bar del costat. Això a Madrid és gairebé impossible de trobar. Després hi ha l’entorn. Tinc la costa a cinc minuts i un munt de pobles medievals. I això és una meravella» apunta. En la seva opinió, la booktown hauria de ser «la primera pedra d’una gran fortalesa cultural» si s’acompanya d’altres disciplines com teatre, música i art.