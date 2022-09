Publiquen la biografia del compositor i director d’orquestra Antoni Ros Marbà

El músic i doctor en pedagogia Lluís Brugués (Bordils, 1949) presenta aquesta tarda a Barcelona la biografia del prestigiós compositor i director d’orquestra Antoni Ros Marbà. Antoni Ros Marbà, músic repassa la trajectòria personal i professional d’un dels músics catalans més importants de les darreres dècades. Nascut a l’Hospitalet de Llobregat el 1937 i vinculat a Calonge i Sant Antoni des de fa més de mig segle, Ros Marbà és una referència de la direcció orquestral a tot l’Estat i també un compositor que ha signat algunes de les obres més rellevants de la literatura musical actual.

Editada per DINSIC Publicacions Musicals, al llarg de 26 capítols la biografia escrita per Brugués recull la seva trajectòria i inclou també reflexions del mateix músic, una llista de les seves composicions, obres que ha dirigit, arranjaments, adaptacions, orquestracions i harmonitzacions, discografia, i també formacions, cors i intèrprets que ha dirigit, així com auditoris i festivals on ha actuat.

A més de fotografies, el llibre també inclou testimonis com els de Josep Caminal, Teresa Berganza, Marta Casals Istomin, Gerard i Lluís Claret, Enrique García Asensio, Tomás Marco, Paloma O’Shea i Raimon, entre d’altres. Una part del llibre ha estat documentada a partir del Fons Antoni Ros Marbà dipositat al Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC).

En la presentació, que es farà al Palau de la Música Catalana, hi intervindran l’autor, el biografiat, Joaquim Uriach, president de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i Marta Grassot, responsable del Centre de Documentació de l’Orfeó Català.