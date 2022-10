B1n0 busca una nova veu en la intel·ligència artificial

Els bisbalencs B1n0 s’han fet un lloc en l’escena musical del país amb un còctel que uneix l’electrònica, la delicadesa pop i els sons d’objectes quotidians. Ara aboquen un nou ingredient a la coctelera, la intel·ligència artificial, que els permet construir una veu robòtica i un joc de llums en escena que reacciona al ritme que marca la seva música. Aquest experiment, estrenat fa uns dies al Mercat de la Música Viva de Vic, arriba demà a l’Auditori de Girona com a preestrena del que serà el seu nou treball.

Aquest projecte, nascut com una coproducció entre el Mercat de Música Viva i La Marfà, planteja crear un instrument sonor i visual que s’incorpori com un element més als concerts del grup, explica Malcus Codolà, la meitat de B1n0, fent tàndem amb l’Emili Bosch.

Ara se’ls suma Eduard Frigola, que a més dels sintetitzadors i el sàmpler també s’encarrega de l’embolcall lluminós que es transforma segons la música que sona. «La llum no és un complement ni un accessori, ha de ser un instrument més, una part important del que passa a l’escenari i es fa en directe», assenyala.

Pel que fa a la part estrictament musical, si fins ara el grup de la Bisbal combinava l’experimentació electrònica, els sons d’objectes quotidians que enregistren al seu propi estudi i la veu de col·laboradors com Núria Graham o PHOAC, ara tiren «a una línia més solitària», cap a l’electrònica. «Almenys per un temps, deixem de banda les col·laboracions dins del pop que ens nodrien», diu Codolà.

Aquesta possibilitat que fa temps que els ballava el cap s’ha materialitzat amb una col·laboració amb Voctrolabs, els seus còmplices a l’hora de crear aquesta nova veu robòtica i amb atributs humans. Han estat configurant el programari a partir de partitures i molta informació provinent de les veus de molts col·laboradors, per trobar «una veu pròpia, amb un timbre i una inclinació que no imiti ningú, sinó que sigui únic».

«Possibilitats n’hi ha moltes i encara estem definint en el que serà el resultat final, de moment hem prioritzat l’element escènic per una nova proposta de directe que ens serveix per presentar alguns dels temes que acabaran conformant el nou àlbum, que volem treballar de cara a finals d’hivern», explica el bateria de B1n0.

La prova de foc a Vic els va deixar «molt contents», perquè els espectadors van destacar l’originalitat del projecte. «Va quedar clar que les llums no eren un accessori, que no estaven subrogades al DJ, com sol passar», assegura.

Un cop passin per l’Auditori, on actuaran amb el públic sobre l’escenari compartint espai amb ells, tenen previst emprendre una gira per tot l’Estat dins el cicle Artistas en Ruta.

«Fa temps que volem frenar per fer el nou disc, però en els darrers tres mesos no hem parat, ha sigut de bojos, perquè la vida de B1n0 sempre havia sigut en pandèmia i mai havíem tastat la regularitat del sector», continua Malcus Codolà.

I és que l’eclosió del grup va arribar un parell de mesos abans que la covid. Era gener del 2020 i la recepció excel·lent del seu primer disc, acabat de sortir del forn, els augurava uns mesos prometedors, amb participació al festival Sónar inclosa. Després de dos ajornaments, finalment hi han pogut ser aquest estiu, juntament amb el festival Vida o el MadCool de Madrid.