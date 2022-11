Havaneres d’anada i tornada

Els empordanesos Indira Ferrer Morató, soprano, i Carles Casanovas, l’antic director musical de Port-Bo, són a punt d’embarcar-se en una gira de concerts per Xile entorn del món de l’havanera i les seves músiques germanes, com el bolero. Acompanyats pel músic xilè Mauri Campos, actuaran a ciutats com Santiago, Linares, Viña del Mar o Rancagua amb un repertori traçat per països que porta per títol Sendero de ida y vuelta.

Una de les actuacions més especials d’aquesta gira, explica Indira Ferrer Morató, serà el que oferiran a Rancagua. Serà un concert que es preveu multitudinari, obert a tothom, en una esplanada batejada com a parc Catalunya i que, en un futur, acollirà un temple projectat fa un segle per l’arquitecte Antoni Gaudí, en el que serà el primer projecte del català fora del país. I és que, aprofitant l’estada a Xile, la palafrugellenca participarà en l’acte que la fundació 100 Ciutats per la Pau, de la qual és responsable de l’àrea cultural, entregarà el Premi Internacional Pax Urbis als promotors de la capella dedicada a la Mare de Déu dels Àngels. La particularitat d’aquest edifici és que s’aixecarà seguint els plànols que el 1922, quatre anys abans de morir, Antoni Gaudí va enviar per carta al sacerdot xilè Angélico Aranda, a qui va conèixer uns anys enrere a Barcelona. Li va regalar el disseny d’una capella que estava estudiant per al projecte de la Sagrada Família, perquè s’erigís en símbol de la confraternitat entre Espanya i Amèrica. Pel que fa al repertori que Ferrer Morató, Casanovas i Campos interpretaran en aquesta gira, és un recorregut per l’havanera de diferents països. Partint de Cuba, el país d’origen del gènere, els tres interpretaran també «repertori mexicà, per la gran quantitat d’havaneres a la zona del Yucatán i també havaneres xilenes, molt desconegudes però molt importants», explica la soprano, especialment centrada en l’havanera de caràcter líric. Els concerts també inclouran havaneres catalanes, tant tradicionals com contemporànies, entre elles La sirena i la lluna, Cubanita preciosa o Lola la tavernera. «El sentit principal d’aquests concerts és l’intercanvi cultural, l’havanera en el seu moment va ser una moda i gràcies a ella, que perdura, mantenim un lligam molt fort amb Amèrica», diu la palafrugellenca, que actuarà per primera vegada al país andí.