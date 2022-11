La bellesa del dolor

Si Pippo Delbono va ser capaç de tenyir d'una aclaparadora nostàlgia un espectacle dedicat a l'alegria, La gioia, no podia ser menys amb un muntatge, Amore, nascut enmig d'un dol per amor i d'una pandèmia. Temporada Alta va acollir dissabte l'estrena a l'Estat de la darrera producció del creador italià, una preciosa peça autobiogràfica sobre l'amor -"una paraula molt complexa", deia divendres a la premsa- amb què Delbono ha volgut fer un "cant a la vida i a la mort" amb la música portuguesa com a fil conductor.

Els fados, però també una trista tonada d'Angola, son la banda sonora d'un poema visual construït sobre la malencolia que desprenen les paraules que Delbono recita en directe, a Girona instal·lat en una de les llotges del Teatre Municipal, i d'images plenes de força i bellesa.

Una dotzena d'intèrprets entre actors i músics evoquen un passat de joia i un present impregnat de pèrdua en un escenari totalment vermell on es projecten immenses ombres mentre dansen, canten i es mouen, deixant quadres escènics preciosos, com el d'una dona amb el tors nu que acaba sent vestida per un regitzell de collarets que li va col·locant tot de gent en fila, com una espècie de torbador besamans.

No hi ha dolor si abans no hi ha hagut amor ni tampoc existeix un amor que no dolgui, ve a dir Delbono, que malgrat tot ha gestat un muntatge esperançador: l'arbre mort que presideix l'escenari, al final, és capaç de tornar a brotar.