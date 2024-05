El Celler de Can Roca torna a apadrinar la Campanya "Cava amb Cor”

Avui al matí, El Celler de Can Roca ha tingut lloc la signatura del nou conveni de col·laboració entre la Confraria del Cava Sant Sadurní i Càritas Catalunya per a l’organització de la cinquena campanya “Cava amb Cor”, una iniciativa que compta amb el suport d’El Celler de Can Roca, ambaixadors amb cor d’aquesta singular activitat.

En la signatura del conveni han participat Eduard Sanfeliu, president de la Confraria del Cava, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya i Josep Roca, que també han estat acompanyats per representants de Càritas Diocesana de Girona, que, des de fa anys, té una especial relació amb la família Roca i que es concreta en altres activitats solidàries que acull El Celler, en una mostra del seu compromís amb l’erradicació de la pobresa i de l’exclusió social.

Tot i que la Campanya “Cava amb Cor” es va iniciar el 2020, la col·laboració de la Confraria del Cava Sant Sadurní ve de lluny, concretament des de fa 12 anys amb la Nit Solidària del Cava, que aplegava a cavistes i empreses al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), però la pandèmia de la COVID-19 aturà sine die aquesta iniciativa.

Aleshores un nombre de cellers que formen part de la Confraria van col·laborar amb els seus caves per treure una marca conjunta sota el nom Cava amb Cor , d'un escumós de gran qualitat, que es va comercialitzar a través d’un bon grup de supermercats.

En els dos últims anys, a més a més de la venda de les ampolles en els supermercats, ha crescut de forma molt notable l’adquisició del “Cava amb Cor” per part d’empreses que el lliuren com a obsequis de Nadal.

De tota la producció venuda, la Confraria del Cava destina dos euros per unitat per als projectes del Programa de Família i Infància de Càritas. En les successives edicions de la Campanya “Cava amb Cor” s’han venut més de 36.000 ampolles.

Ressò al missatge

Per a Eduard Sanfeliu, president de la Confraria del Cava, “estem molt orgullosos de la implicació dels cavistes amb l'acció solidària del Cava amb Cor que permet ajudar a moltes famílies vulnerables i en risc d'exclusió social. Amb la compra del Cava amb Cor ajudem a donar ressò del missatge de Caritas".

Al seu torn, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya ha agraït el compromís del món del cava, representat per la Confraria, amb infants i joves que estan en risc d’exclusió social i que Càritas ajuda a través dels reforços escolars, el lliurament de material escolar, l’ajuda psicològica a les famílies, les targetes moneder per a l’adquisició de productes bàsics, entre d’altres.

Respecte la família Roca ha destacat que “és un exemple de sensibilitat, de solidaritat i de compromís amb una part molt fràgil de la població catalana, una expressió del cor i de l’ànima d’El Celler”.

Finalment, Josep Roca, sommelier d’El Celler de Can Roca i padrí d’aquesta nova edició del Cava amb Cor ha afirmat que “ens agrada col·laborar amb accions solidàries i sostenibles com el Cava amb Cor organitzada per la Confraria del Cava en benefici de Càritas Catalunya, perquè «Estimar és Compartir»”.