El Sunset Jazz Club de Girona reobre les portes aquest divendres al vespre per inaugurar la temporada «més ambiciosa» de la seva història, segons destaquen els seus responsables en un comunicat. L’històric local de jazz gironí, que ha estat unes setmanes tancat a causa d’una sèrie de reformes que s’hi han dut a terme, torna a apostar un any més per oferir una programació eclèctica amb músics de proximitat i artistes de renom a escala internacional. El bateria Alfons Bertran, acompanyat per Martí Serra(saxo) i Roger Mas (piano) serà l’encarregat d’estrenar la temporada el dissabte 30 de setembre, dins el festival L’hora del Jazz.

Al llarg d’aquests mesos de tardor també passaran pel Sunset noms com el pianista i compositor francès Laurent Coq (7 d’octubre); la cantant, compositora i multiinstrumentista argentina Mel Muñiz, acompanyada del guitarrista Chino Singslide (14 d’octubre); el prestigiós saxofonista nord-americà Jerry Bergonzi al costat d’un trio d’all-stars format pel pianista Carl Winther el contrabaixista Johnny Åman (contrabaix) i el bateria Anders Mogensen (15 d’octubre); un tribut a Tony Williams de la mà del trio Lifetimes (18 d’octubre); la col·laboració entre el trompetista Jim Rotondi i el saxofonista Grant Stewart (18 de novembre), o la vibracionista taiwanesa establert a Nova York Yuhan Su, que presentarà el seu nou disc, Liberated Gesture, el 25 de novembre. El 12è Jazz & Fires A la programació per aquesta nova temporada de tardor també cal sumar-hi la del Jazz & Fires. La 12a edició d’aquest cicle, avui dia tot un clàssic del programa de les fires i festes de Sant Narcís de Girona, arrencarà el dissabte 28 d’octubre amb el concert que protagonitzaran Bill McHenry (saxo tenor), Michael Formanek (contrabaix) i Vinnie Sperrazza (bateria) i també comptarà amb les actuacions de Ricard Santaló Quintet, el Sextet Gerió, Jesse Davis Quartet o els Sunset Rhythm Kings, que oferiran el ja tradicional concert gratuït que té lloc a l'exterior del local el 29 d'octubre, coincidint amb el dia de Sant Narcís.