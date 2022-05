Medalla al mèrit filatèlic

En el decurs de la celebració de l’Exfilna 2021 a Lugo, el subsecretari del ministeri de Transports i Canceller de l’Ordre Civil al Mèrit Postal, lliurà al president del Club Filatèlic Tordera, Joan Isern López, la Medalla d’Or de la més alta distinció en aquests camps tan estretament relacionats entre si com són el postal i el filatèlic.

Per compartir tan important guardó -considerat com el «Nobel» de la filatèlia- amb els seus socis i municipi en general, l’entitat de Tordera convocà un acte el passat divendres dia 29 d’abril, per fer efectiu el seu agraïment, a més de repartir una reproducció de l’esmentada medalla, i del diploma corresponent, a aquelles persones que durant els quaranta-set anys d’existència han estat membres de les juntes, socis i col·laboradors, a més de l’actual alcalde, Joan Carles Garcia Cañizares, el regidor de Cultura, Josep Llorens, i totes aquelles persones que amb els mateixos càrrecs han estat al capdavant de l’Ajuntament de la localitat.

Per motius familiars de darrera hora, el president i ànima d’aquest col·lectiu des de la seva fundació, Joan Isern, no va poder assistir a l’acte, tot i que el deixà ben organitzat, i adreçà una salutació a les persones convocades. Afegir que aquest distingit i guardonat filatelista porta el gairebé mig segle de trajectòria al capdavant de l’entitat, i que des de fa uns anys exerceix igualment com a president de la federació catalana, Fecafil.

La trobada d’agraïment a tanta gent que ha tingut a veure d’alguna manera amb l’associació de Tordera, de ben reconegut prestigi a nivell estatal i fins i tot i en molts casos, internacional, va servir també per recordar les fites aconseguides, com la primera Expotor, de l’any 1976, el primer Campionat de Catalunya, l’any 1985, altres edicions de la mateixa exposició, cinquena i novena, a més de la del 2020, que hagué de ser suspesa per la pandèmia; exposicions juvenils, homenatges a personatges distingits com Sebastià Sabaté, publicació del llibre d’història local, i tants altres esdeveniments culturals.

Per cert que, parlant de la primera exposició Catalana, recordar que aquest cronista, amb els seus treballs filatèlics publicats al Diari de Girona, guanyà el gran premi de l’apartat de Literatura, amb felicitació del jurat, per la qual cosa el nostre rotatiu, amb l’afegit de tractar-se d’un mitjà d’informació general, va ser el primer distingit a Catalunya, reconeixement recollit en posteriors edicions del mateix campionat, entre d’altres exposicions de fins i tot l’àmbit mundial.